Pred začetkom svetovnega prvenstva v biatlonu na Moravskem je bilo zaradi visokih temperatur nekaj strahu, ali ga bodo sploh lahko izvedli. Toda kot je v pogovoru s slovenskimi novinarji v Novem Mestu dejal Borut Nunar, tekmovalni direktor mednarodne zveze IBU, je bil dvom le prvi dan treningov za tekmovalce, ki so jih morali odpovedati. Toda že naslednji dan so treningi stekli po načrtu, 11 tekem pa si je skupno ogledalo 210.681 gledalcev, ki niso videli nobene češke kolajne.

Brez kolajne so ostali tudi v slovenskem taboru, realno pa je bila težko dosegljiva. Na koncu ji je bil najbliže najstarejši slovenski biatlonec Jakov Fak, ki je pri 36 letih še enkrat potrdil, da je še vedno konkurenčen najboljšim. V zadnji tekmi prvenstva, tekmi s skupinskim startom, je osvojil šesto mesto, za bronasto kolajno pa je z enim zgrešenim strelom zaostal 37,9 sekunde. Dobro je opravil tudi z najdaljšo biatlonsko preizkušnjo, kjer je bil deveti, slabši, a še vedno najboljši Slovenec je bil v sprintu (27.) in zasledovalni tekmi (24.). »Glede na vse težave in vse, kar se dogaja skozi leta, se z večine velikih tekem ne vrnem brez dobre uvrstitve. Nisem vedno na prvih treh mestih, ki so najbolj zaželena, ampak sem vsaj tik ob njih. Če se boriš, vedno pride priložnost za dobre rezultate in tako bomo delali tudi naprej. Verjamem, da bodo še priložnosti. Pri meni sicer ne več veliko, a vsaj pri mladih. Upam, da jim bom prenesel nekaj svojega optimizma in bom zraven še toliko časa, dokler ne zrastejo osebno in rezultatsko,« se je Jakov Fak, ki je v Novem Mestu pred enajstimi leti v sprintu osvojil bronasto kolajno, že ozrl v prihodnost slovenskega biatlona.

Tisti teden v sezoni, ko Lampičevi ni šlo

Med tistimi, od katerih lahko v prihodnosti pričakujemo boljše rezultate kot na Češkem, je zagotovo tudi Anamarija Lampič, ki je navduševala s svojimi tekaškimi časi. Na štirih tekmah je bila dvakrat najhitrejša in dvakrat druga, toda vidnejše uvrstitve je kot po pravilu zapravljala na strelišču. V individualni tekmi na 15 kilometrov je zgrešila osem strelov, v sprintu pet in v zasledovalni tekmi sedem. »Očitno je bil to tisti teden v sezoni, ko mi res ni šlo. Tekaško so bili časi hitri, vendar se na strelišču nisem znašla. Imeli smo prav vse, veter, dež, meglo, toplo vreme, tako da je bilo vse to težko spremljati in se prilagoditi pred streljanjem. Izidi nikakor niso v skladu z željami, a tega se ne da izsiliti ali predvideti. S tem se moram zdaj sprijazniti in trenirati naprej. Zame je to še vedno nov šport in v dveh letih se vsega ne moreš naučiti. Moram garati, vztrajati in verjeti,« je odločna 28-letna slovenska reprezentantka.

Od boljših slovenskih rezultatov velja omeniti le še 17. mesto Mihe Dovžana na individualni tekmi in 30. mesto Lene Repinc v sprintu, kar je bilo do zdaj njena najboljša uvrstitev. V okviru pričakovanj je bilo tudi deveto mesto mešanih štafet v uvodni tekmi prvenstva. Delno je pričakovanja izpolnil tudi Lovro Planko, ki je bil vedno na mestih, ki prinašajo točke za svetovni pokal, kar pa ni bilo dovolj za nedeljsko tekmo s skupinskim startom. Vsi drugi so bolj ali manj zaostali za pričakovanji.

J. T. Boe se je izenačil z Bjoerndalnom

Če v štafetni tekmi Vetle Sjastad Christiansen v streljanju stoje ne bi šel kar v tri kazenske kroge, s čimer je v zadnji predaji zapravil minuto prednosti pred Švedsko in Francijo, bi se Johannes Thingnes Boe v Novem Mestu veselil štirih zlatih kolajn. Tako si je v nedeljo pritekel in pristreljal »le« tretjo, s katero se je na večni lestvici izenačil z rojakom Olejem Einarjem Bjoerndalnom. Oba jih imata zdaj po 20. V domači Stryn se je 30-letni biatlonec vrnil še s tremi srebrnimi in bronasto kolajno. Norvežani so po zaslugi Sturle Holma Laegreida osvojili tudi zlato kolajno v sprintu. S kar šestimi zlatimi kolajnami se lahko pohvali francoska reprezentanca, ki je brez nje v ženski konkurenci ostala le na najdaljši preizkušnji, na kateri je slavila Italijanka Lisa Vittozzi. Francoska junakinja je bila Julia Simon s štirimi zlatimi kolajnami (sprint, zasledovalna tekma, ženska štafeta, mešana štafeta), eno je v nedeljski tekmi s skupinskim startom dodala Justine Braisaz-Bouchet, Lou Jeanmonnot in Quentin Fillon Maillet pa sta bila najboljša še v tekmi mešanih parov.

Biatlonska sezona se bo nadaljevala prihodnji teden na slovitem Holmenkollnu nad Oslom, kjer bo od 29. februarja do 3. marca naslednja postaja svetovnega pokala. Slovenska reprezentanca bo v Skandinavijo odšla v ponedeljek, do takrat pa bo trenirala na Pokljuki.

210.681 gledalcev si je ogledalo 11 tekem na svetovnem prvenstvu. Največ, 29.440, jih je bilo zadnji dan prvenstva.