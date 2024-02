Lindavje v današnji izjavi za javnost zapisal, da po skoraj 34 letih predanega, strokovnega in zakonitega dela s težkim srcem odhaja v pokoj. Izpostavil je, da je v karieri preiskoval najhujše oblike organiziranega kriminala, vodil kriminaliste na regionalnem in državnem nivoju, v celotni karieri pa se nikoli ni znašel v disciplinskem postopku. Trdi, da je brez pomisleka dvakrat stopil pred preiskovalno parlamentarno komisijo, ki je preiskovala sume zlorabe policije. Potrdil je, da do teh prihaja. »Kljub temu, da so že takrat do nas tako ali drugače prihajale informacije, da naju bodo z bivšo ministrico za notranje zadeve zaradi pričanja uničili in medijsko oblatili, sva povedala, kar je bilo treba povedati,« je zapisal in dodal, da drži vse, kar je decembra 2022 zapisal v poročilu predsedniku vlade Robertu Golobu.

Dodal je, da je zaradi preiskovanja organiziranega kriminala zastavil svojo in varnost družine. »Ko sem bil na sprehodu z otrokom v vozičku, sem nosil pištolo za pasom, ker so grozili meni in družinskim članom. Čez vse to smo šli, ker sem verjel v idejo pravice, poštenosti in poguma. To je zame bil in je še vedno ideal policista,« je zapisal Lindav in dodal: »Ideji poštene, strokovne in neodvisne policije sem dal vse.«

Zoper mene in bivšo ministrico vodijo diskreditacije in profesionalno likvidacijo

»Diskreditacije, manipulacije in laži ter dokončna profesionalna likvidacija so rezultati akcij, ki jih vladajoča politika s pomočjo poslušnih birokratov različnih državnih organov in v sodelovanju z vladi naklonjenimi mediji, vodi zoper mene in bivšo ministrico že več kot leto dni, posebej intenzivno pa je prav od pričanja oktobra 2023. Zastrašujoče in zaskrbljujoče je dejstvo, da sva vsega tega deležna zgolj zato, ker sva v demokratični državi opozarjala na nepravilnosti in zlorabe politične oblasti,« pravi Lindav.

»Sprega politike, birokratov in medijev je v taki situaciji zelo nevarna sprega. In ravnanje po sistemu 'za koga pa, če ne za predsednika vlade' je nevarna igra,« je dodal.

Spomnil je še na poročanje Reporterja decembra lani o domnevni kazenski ovadbi zaradi suma izdaje tajnih podatkov. Zagotavlja, da z nekdanjo ministrico Tatjano Bobnar nista kršila zakonodaje. Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji ob ugotovitvi Informacijskega pooblaščenca, da bi lahko zanikala navedbe o kazenski ovadbi, je očital sodelovanje pri političnem obračunavanju z njima.

»V tem istem članku je bil opisan politični obračun z menoj, ki se očitno sedaj udejanja. V mediju so bili takrat 'preroško' napovedani notranje varnostni postopki zoper mene, napovedana je bila izguba dostopa do tajnih podatkov in posledično s tem izguba službe v policiji,« je opisal sedanje dogajanje.

»Resnično se ne piše nič dobrega boju zoper korupcijo v državi, kjer se preganja in obračunava z ljudmi, ki opozorijo na nepravilnosti,« je kritičen Lindav. Po njegovih besedah je zaskrbljujoče, da se to dogaja zato, »da se odvrne pozornost od tistega, ki je po mojem mnenju prekoračil svoja pooblastila in pristojnosti in kršil zakon o integriteti«.

Upokojitev kot »zlato padalo«

Navedel je še, da je bil počaščen, ko mu je bilo junija 2022 kot vršilcu dolžnosti zaupano vodenje policije. »Zastavili smo si iskren cilj samorefleksije znotraj policije z jasnim ciljem prevzemanja odgovornosti tistih, ki so zlorabili pooblastila v času covida-19. Vendar smo odgovornost vpletenih iskali izključno na podlagi zakonodaje, ne po pričakovanjih politike oziroma predsednika vlade,« je pojasnil.

Ocenjuje, da je avtonomnost policije »danes več kot očitno na izjemno veliki preizkušnji«. Sam medtem plačuje ceno zaradi vložitve tožbe, ker po njegovi oceni sedanji generalni direktor policije ne izpolnjuje pogojev za zasedbo tega delovnega mesta.

V petek je nastopil poklicno upokojitev. »Kot zlato padalo v nevzdržni situaciji in vse prej kot posledica načrtovanega zaključka kariere,« je navedel v izjavi za medije.

Lindav je kot vršilec dolžnosti generalnega direktorja policijo vodil od 2. junija 2022 do 23. februarja 2023. Vlada mu kljub predlogu tedanje notranje ministrice Bobnar ni podelila polnega mandata na tem položaju, kar je med drugim botrovalo njenemu odstopu. Med razlogi za odstop je Bobnar navedla domnevne politične pritiske in vmešavanje v delo policije ter dejala, da ji je dal predsednik vlade Golob »jasno vedeti, da Lindav ni izpolnil pričakovanj in ni opravil čiščenja policije«.

Tudi Lindav je v svojem poročilu, ki ga je pripravil na zahtevo predsednika vlade, ocenil, da se vpliv politike na delo policije kaže predvsem pri zahtevah po kadrovanju in razreševanju določenih oseb mimo ustaljenih pravil. Golob je tedaj očitke zavrnil.