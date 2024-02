Atletico je imel pred tekmo 48 točk, zdaj je pri 51, Barcelona pa po večerni tekmi s Celto 54.

Ekipa iz španske prestolnice je že v prvem polčasu zanesljivo tlakovala pot do zmage, v le petih minutah je dvakrat zadel Marcos Llorente v 15. in 20. minuti. Tudi v nadaljevanju atleti niso popuščali, že v 47. minuti je Angel Correa povišal na 3:0, isti igralec pa je bil uspešen še z bele točke v 62., potem ko so sodniki najstrožjo kazen dosodili po posredovanju Vara. Piko na i dobri strelski predstavi Madridčanov pa je postavil Memphis Depay v 87. minuti.

V večerni tekmi je Barcelona s precej težavami prišla do treh točk, ki jih je nujno potrebovala za ohranitev stika z vrhom. Za vodstvo Kataloncev je poskrbel Robert Lewandowski v 45. minuti, a je nato v nadaljevanju izenačil Iago Aspas. Že v sodnikovem dodatku je Barca prišla do najstrožje kazni, prvi poskus Lewandowskega je vratar Vicente Guaita ubranil. Toda ker ni stal na golovi črti, je Poljak dobil še eno priložnost in v drugo vendarle zadel za 2:1.

V tretji današnji tekmi je Osasuna z 2:0 premagala Cadiz, zvečer bo še tekma Valencia - Sevilla. Že v petek sta Villarreal in Getafe igrala 1:1.

Vodilna kluba la lige bosta igrala v nedeljo in ponedeljek. Madridski Real, ki ima na prvem mestu 61 točk, bo v nedeljo gostoval pri Rayu Vallecanu, druga Girona (56) pa v ponedeljek v zadnji tekmi kroga pri Athleticu iz Bilbaa.