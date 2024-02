Aluminij in Koper sta včeraj odprla 21. krog v slovenski nogometni ligi, ki se, kar se tiče vprašanja prvaka, zdi odločena. Vodilno Celje ima namreč na vrhu kar 12 točk naskoka pred prvim zasledovalcem Olimpijo. Moštvo trenerja Damirja Krznarja bi moralo pošteno pasti v formi, da bi zapravilo prigaramo prednost. V Šiški ga proti Bravu sicer čaka zapletena naloga. Ljubljančani bodo poskušali hud spodrsljaj proti Rogaški vsaj delno ublažiti z zmago proti Radomljami, derbi kroga pa bo v Murski Soboti, kjer bo Mura gostila Maribor.

Še pred tekmo z Radomljami so pri Olimpiji pripeljali novo okrepitev v napadu. 23-letni in 195 centimetrov visoki Ivan Durdov, ki je v prvem delu lanske sezone igral pri Domžalah, bo poskušal zapolniti vrzel po odhodu Ruija Pedra v Turčijo. Ljubljančani se proti Rogaški na prvi tekmi spomladanskega dela prvenstva niso izkazali, bržkone pa je po vodi splaval tudi njihov načrt o napadu na naslov državnega prvaka. Kljub temu so tri točke proti Radomljam za moštvo trenerja Zorana Zeljkovića obvezne. »Spodrsljaja si ne smemo več privoščiti. Uvod v spomladanski del ni bil najboljši, a verjamem, da bomo v nadaljevanju popravili nekatere stvari in bili odločnejši. Želimo ponoviti predstavo z zadnjega gostovanja pri Radomljah, ko smo zmagali z 2:0. Igrati moramo agresivno in energično. Kot ekipa želimo delovati bolje, saj imamo kakovostne posameznike. Verjamem, da bomo proti Radomljam pokazali, kdo smo in kaj zmoremo. Čaka nas trda tekma, a smo dobro pripravljeni,« pravi Olimpijin desni bočni branilec Jorge Silva.

V zadnjih urah prestopnega roka v Sloveniji je bil dejaven Maribor. Branilec Max Watson se vrača na Švedsko k IFK Norrköpingu, napadalec Erico Castro pa odhaja na posojo k Rogaški do konca sezone. Iz Domžal se je v Ljudski vrt preselil 22-letni vezist Žiga Repas, mlajši brat Jana Repasa. Okrepila se je tudi Mura, ki je na posojo z možnostjo odkupa po koncu sezone iz Debrecena pripeljala grškega krilnega napadalca Alexandrosa Kyziridisa. »Uspela nam je odlična otvoritev spomladanskega dela, a smo že od ponedeljka odmislili, kar je bilo, saj nas čaka naslednja zahtevna tekma proti Muri. Ne glede na njihovo zasedbo pričakujem agresivno ekipo gostiteljev, nas pa čaka nova priložnost za dokazovanje. Zavedamo se, da smo še vedno dolžniki iz jesenskega dela. Veselimo se nove preizkušnje in imamo velik motiv. Trudili se bomo po najboljših močeh, da bomo mi tisti, ki bomo razveselili naše navijače, saj vemo, da ti medsebojni dvoboji vedno izzovejo dodatno zanimanje,« razmišlja strelec treh golov proti Aluminiju Arnel Jakupović. Mura bo pred domačimi navijači poskušala popraviti slab vtis s tekme proti Celju. »To ni bila prava slika Mure. Pogovarjal sem se z igralci, ki so se ustrašili nasprotnika. Imajo težavo na tekmah proti Celju, a je to za nami. Čaka nas nov resen nasprotnik Maribor, ki je trenutno v boljšem položaju kot mi. Pričakujem težko tekmo, prvič pa moram navijače Mure prositi za potrpljenje. V predhodnem obdobju smo šli skozi veliko dobrega, a tudi slabega, zato moramo biti potrpežljivi. Igralci potrebujejo podporo, saj je dogajanje v zadnjih štirih, petih mesecih na njih pustilo pečat,« meni trener Mure Vladimir Vermezović.

1. SNL, 21. krog: Aluminij – Koper 1:2 (1:1, Kljun 19; Mittendorfer 4, Nkada 87), danes ob 13. uri: Rogaška – Domžale, ob 15. uri: Radomlje – Olimpija, jutri ob 13. uri: Bravo – Celje, ob 15. uri: Mura – Maribor.