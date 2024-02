Zagotovijo jim službo, a ne dobijo študentov

Inženirski študijski programi, kot so vodarstvo, gradbeništvo, geotehnologija in geologija, pogosto s težavo zapolnijo prosta vpisna mesta, čeprav so tamkajšnjim diplomantom službe praktično zagotovljene. Na gradbeništvu se sicer trend v zadnjih letih izboljšuje, medtem ko se je v prvi letnik programa vodarstvo in okoljsko inženirstvo lani vpisalo le pet študentov.