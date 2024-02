Ruski cirkus za ukrajinske otroke

Cirkus Upsala ima svoj sedež v ruskem Sankt Peterburgu. Tam se akrobatike in drugih telesnih veščin trenutno uči okoli 150 otrok iz težkih socialnih razmer. Cirkus Upsala je socialno-pedagoški projekt, ki je kmalu po ruskem napadu na Ukrajino izgubil svojo direktorico in 20 svojih sodelavcev. Larisa Afanaseva je s pomočjo prijatelja iz Leipziga skupaj s svojimi sodelavci našla nov dom in dvorano za trening v mestu Zeitz na jugu Saške - Anhalta. »Nekaj smo morali storiti, najti izhod iz nastale situacije,« pravi direktorica, ki ostro nasprotuje Putinovi vojni in zato ni več hotela ostati v državi. V njenem novem cirkusu v Zeitzu trenutno trenira 60 otrok, večina jih prihaja iz Ukrajine. Projekt se financira s pomočjo donacij z vsega sveta in je dobrodošla pridobitev ne le za ukrajinske otroke in njihove ruske učitelje, temveč tudi za nekoč močno industrijsko mesto Zeitz, ki je po združitvi obeh Nemčij in ob propadu velikih industrijskih podjetij izgubilo več kot tretjino svojega prebivalstva. Že 1200 ukrajinskih beguncev je prineslo novo življenje v turobno mesto, cirkus pa je z lanskim poletnim festivalom razgibal in oživil njegove ulice. Župan Christian Thieme iz vrst krščanskodemokratske unije upa, da bo cirkus ostal v Zeitzu, Larisa Afanaseva pa v enem od opustelih industrijskih objektov že načrtuje center cirkuške pedagogike.