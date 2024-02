V življenju vsakega pride tisti trenutek (no, iskreno je teh trenutkov veliko in se dogajajo redno), ko si zaželite tople čokoladne sladice, ki bo pogrela, pocrkljala in zadovoljila vse želje po sladkem.

Pripravite jo po kakšnem posebnem obroku ali pa kar takrat, ko je prava mala kriza po sladkem. Pocrkljajte sebe in ljudi okoli sebe. Kadar koli, komur koli n s kakršnim koli namenom jo že pripravite, vedno vam bo polepšala dan.

Za pripravo potrebujete slabih pet minut. Ja, PET MINUT. Oziroma minuto in pol ter dodatno kolikor časa pač potrebujete, da skupaj zberete vse sestavine in zadevo zmešate. Res hitro in tako zelo dobro.

Sestavine, ki jih potrebujete za pripravo, so čisto navadne in jih imaš prav sedaj zagotovo doma.

Potrebujete naslednje sestavine:

Maslo, rastlinsko olje ali kokosovo olje – z maslom bo seveda najbolj razkošna, odlična pa je tudi z oljem.

Kakav – bolj ali manj sladkega, lahko pa uporabite tudi čokolado v prahu.

Sladkor – uporabite ga več ali manj, odvisno od sladkobe kakava. Uporabite rjavega, belega, kokosovega ali pa žličko javorjevega sirupa.

Pecilni prašek in sol – pecilni prašek poskrbi, da tortica naraste, sol pa naredi okus čokolade še bolj izrazit.

Moko – katero koli pravzaprav.

Arome, kot so vanilijeva esenca in/ali cimet – te dodajte ali pač ne, odvisno od okusa.

Čokolado, ki jo po želji lahko vtaknete v sredino tortice – čokolada se med peko stopi in ostane stopljena, ker jo biskvit okoli zaščiti. To dodajte, ali pač ne.

Ta čokoladna tortica je fantastična sama po sebi, lahko pa postrežete še s stepeno sladko smetano ali s sladoledom. Če praznujete, praznuj na veliko!

Tortica bo vedno uspela, saj je razmerje sestavin idealno. Vendarle pa le pazite, da izberete skodelico, ki je primerna za v mikrovalovno pečico (da nima kakšnih posebnih aluminijastih okraskov) in da je skodelica dovolj velika, da med peko ne prekipi (2,5 do 3 dl bi moralo biti ok).

Peka v navadni mikrovalovni pečici je minuto in pol. V pol minute stopite in segrejete maslo, nato pa se tortica peče še 1 minuto, ko dodate vse ostale sestavine. Če je vaša mikrovalovna pečica ponavadi močna, začnite najprej s peko 45 sekund in potem po potrebi dodajte po 5 sekund. Če pa je mikrovalovna bolj šibka, se da zgoditi, da bo treba peko podaljšati za kakšnih 10 sekund.

Cilj je vsekakor, da je tortica sočna.

Poglejte si tudi kratek VIDEO priprave.

PRIPRAVA

SESTAVINE (za 1 osebo)

2 žlici (oz. 40 g) masla (ali olja)

2 žlici (40 ml) vode

3/4 žlice (rjavega) sladkorja

2 žlici kakava

4 žlice moke

1/4 žličke pecilnega praška

1 ščepec soli

1/2 žličke vanilijeve arome

4 koščki (temne) čokolade

Pripravite vse sestavine.

V skodelico dajte maslo in vodo in postavite v mikrovalovno pečico za 30 sekund. Če uporabite olje in vrelo vodo, ta korak izpustite.

Maslo in vrelo vodo dobro zmešajte, nato pa skodelico nagnite sem in tja tako, da mešanica “navlaži” skodelico. Tako se tortica ne bo prijela skodelice, ko bo med peko narasla.

V tekočo zmes vode in masla dodajte še vse ostale sestavine, razen čokolade. Dobro premešajte. Čokoladne kocke potunkajte v zmes – naj bodo čim bolj skupaj in popolnoma potunkane, da je zmes nad njimi.

Postavite v mikrovalovno pečico za 1 minuto. Če je močna pečica pecite najprej 45 sekund in nato dodajte po 5 sekund glede na potrebe. Če je pečica šibka, bo morda potrebno peči dlje, začnite z minuto in nato dodajajte po 10 sekund na enkrat.

Tortico po želji postrezite s stepeno smetano ali sladoledom.