Sodstvo: Zaradi aktualnih težav je prihodnost daleč

Prenova mreže sodišč, dolgoročna strategija zaposlovanja, usposabljanje na informacijskem področju, mentoriranje mlajših sodnikov, ureditev plač in vestno spoštovanje etičnih standardov so samo nekatera področja, ki jim bo slovensko sodstvo v prihodnje moralo nameniti več pozornosti. Zaradi številnih težav tukaj in zdaj pa se zdi prihodnost oddaljena.