In potem se zgrozim, ker se problem glede cen krvi vleče od leta 2012. Celih 12 let torej ni bilo volje (ali znanja) rešiti nekaj tako pomembnega in tako plemenitega? Krvodajalstvo in transfuzijska medicina sta dejavnosti, pri katerih bi morali že zaradi njune baze desettisočih krvodajalcev prvi dan zvoniti vsi alarmi, naslednji dan pa bi morala biti težava rešena. Vse drugo je zgolj v posmeh vsem krvodajalcem, vsem županom in ravnateljem, ki brezplačno odstopajo dvorane za krvodajalske akcije, in več kot 2000 prostovoljcem Rdečega križa, ki jih koordinirajo. Ne bo me čudilo, če bo komu od njih zaradi vsega tega zavrela kri, upam pa, da bo večina vendarle ohranila mirno kri. Podobno kot tisti krvodajalec z redko krvno skupino, ki pravi, da raje stokrat daruje kri, kot da bi jo enkrat moral prejeti, in da se zato nima smisla ukvarjati s tem, kako država ceni svoje krvodajalce. x Nedeljski dnevnik