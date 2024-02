Pahor ni razumel ali ni hotel razumeti, da evropska socialna demokracija nima veliko skupnega z britanskimi laburisti. Njegova politična tavanja so pripeljala stranko na rob preživetja. Ne samo to. Od stranke so se distancirali številni sposobni kadri, ki so imeli potencial ponuditi volivcem koncept razvoja družbe. Njegov neuspeh z vodenjem vlade je krizo stranke še poglobil. V času nazadovanja stranke so to prevzeli ljudje s skromnimi političnimi izkušnjami in z vprašljivo sposobnostjo vodenja. Stranka je na državnozborskih volitvah dosegala skromne rezultate, kar je bilo veliko razočaranje za prepričane socialne demokrate. Zaradi tega je bil osip volivcev še večji, kadar je bila v igri še kakšna druga levosredinska opcija.

Vse našteto je posledica slabe izbire vodstvenega kadra, ki naj bi imelo dovolj političnega znanja, izkušenj in – kar je najpomembnejše – primerno karizmo. To naj bo vodilo pri izbiri novega predsednika stranke. Na čelo stranke ne more priti nekdo, ki bi jo znal organizacijsko voditi, ampak nekdo, ki ima vizijo in ustvarjalno energijo popeljati stranko med vodilne.

Ob zadnjih volitvah predsednika stranke so številni prepričani socialdemokrati strigli z ušesi in povedali, da jih novo vodstvo ni prepričalo, da bo sposobno stranko popeljati v boljše čase med drugim zato, ker se vodstvo SD na čelu z novo izvoljeno predsednico ni uspelo odlepiti od vpliva prejšnjega predsednika Pahorja, in ker novo vodstvo ni imelo dovolj političnih izkušenj in znanja, predvsem pa ne realne vizije umeščanja stranke v politični prostor. Ker stranka ni uspela izbrati pravega kandidata, se še naprej otepa s težavo, da je njen domet na volitvah več kot skromen. To ni domet, ki bi navdušil politične sopotnike in simpatizerje, posebej ker je potencial volilne baze za idejo socialne demokracije v Sloveniji še vedno zelo velik. Kdo naj zastopa četrtino prebivalcev, ki živi pod pragom revščine, in drugo četrtino, ki ji ne gre veliko bolje, ter vse preostale, ki niso naklonjeni desnim strankam? Žal tega stranka SD tega ni sposobna, saj se je že pod Pahorjevim vodstvom odmaknila od pravega evropskega modela socialne demokracije. Koketiranje s tako imenovanim levosredinskim volilnim telesom je napaka, ki je vodstvo ni sposobno spoznati.

Opisano dejstvo, da je vodstvo zadovoljno s svojim delom, je vzpostavilo stanje »ohlapnega«, domačijskega vodenja stranke, ki je izgubila oziroma sploh opustila preizkušeno organizacijo dela in odnosov med deležniki. Niso opazili, da so se v stranko vtihotapili ljudje, ki jih tja ni gnalo politično prepričanje, ampak skrita namera, da bi se v stranki okoristili. Njihovo delovanje brez nadzora je pripeljalo stranko v skoraj brezizhoden položaj. Ne verjamem pa sicer, da je vsa stranka »kontaminirana« oziroma skorumpirana, kot hočejo nekateri prepričati javnost. Gre le za posameznike, ki so stranko s svojimi koruptivnimi dejanji osramotili.

Afera Litijska 51 je pokazala vse napake vodenja stranke. Še več. Predsednica Fajon in minister Han sta s svojima nastopoma neposredno po izbruhu afere pokazala, da nista dorasla tako zahtevnim razmeram. Fajon je, vsa sovražna, očitala ministrici Švarc-Pipanovi nespoštovanje sklepa vodstva in jo javno obsodila laži ter zahtevala njen brezpogojni in takojšnji odstop. Obnašala se je panično in nedržavotvorno. Ni bila sposobna vzpostaviti primerne komunikacije in oceniti verjetnega scenarija nadaljnjih dogodkov. Enako amatersko se je obnašal minister Han, ki je v svoji znani skromni verbalni sposobnosti premogel le grobo osebno diskvalifikacijo kolegice ministrice Švarc-Pipan z očitkom, da je njeno dejanje zavržno, ker ni spoštovala odločitve vodstva stranke, z zahtevo, naj takoj odstopi. Javno obračunavanje med člani stranke, vztrajno napadanje pravosodne ministrice in trdovratno zagovarjanje očitno koruptivnega sekretarja stranke Klemna Žiberta je ogrozilo obstoj stranke. Čas bo pokazal, da je bila sekretarjeva krivda veliko večja, kot je bilo prikazano. Grožnja Fajonove z izstopom stranke iz koalicije je bila strel v lastno koleno.

Vplivni in odgovorni člani stranke, spravite skratka stranko v red. Vaša ravnanja z zanimanjem namreč spremlja stric iz ozadja in si mane roke. Račun pa bo vam/nam izstavil na naslednjih volitvah. Izgubili ne boste samo vi, izgubili bomo predvsem volivci, ki verjamemo, da je socialna demokracija politična opredelitev, ki nam zagotavlja boljšo prihodnost.

Jožef Martini, Ljubljana