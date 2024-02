Za potrditev neobičajnega dogodka smo prosili Policijsko upravo Celje, kjer so bili s primerom seznanjeni, a so nam zagotovili, da je policistka zopet na svojem delovnem mestu. Kaj se je pravzaprav zgodilo in kam je začasno izginila 180 centimetrov visoka silhueta, ki na omenjenem odseku straši voznike s pretežkimi stopali, niso znali pojasniti. Dodali so, da obstaja tudi možnost, da je silhueta zgolj padla na tla.