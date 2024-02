Cvetlična delavnica, čudovita mešanica izjemnega cvetja izpod rok mentorice Metke Sporiš iz Sanjskega šopka in tehnologije, je pokazala Xiaomijevo predanost redefiniranju vsakodnevnih izkušenj. Vsak šopek je bil personaliziran, saj je poleg cvetličnega okrasja vključeval tudi enega od Xiaomijevih nedavno predstavljenih AIoT izdelkov iz serije Redmi Note 13 – Redmi Watch 4, Redmi Buds 5 in Redmi Buds 5 Pro. Na ta način je Xiaomi prinesel kanček inovativnosti v tradicionalne izraze ljubezni, valentinove šopke.

Z več za videti in veliko za ljubiti

Pametno uro Redmi Watch 4 je Xiaomi opremil z velikim 1,97-palčnim zaslonom AMOLED kvadratne zasnove za odličnost čitljivost med vadbo in izredno uporabniško izkušnjo. Poleg zaslona, ki je gotovo najbolj opazna nadgradnja, jo odlikuje še trpežno ohišje iz aluminijeve zlitine in vrtljiva krona iz nerjavečega jekla za priročnejše upravljanje. Za še večje udobje ima tudi povsem novi mehanizem za hitro odpenjanje in menjavo paščkov.

Pametna ura Redmi Watch 4 je opremljena z nadgrajenim 4-kanalnim optičnim tipalom (PPG), ki natančneje spremlja srčni utrip1 in nasičenost kisika v krvi2. Športnim navdušencem je namenjenih več kot 150 športnih načinov, vključno s šestimi, ki jih pametna ura zazna samodejno. Napredne funkcije zaokrožuje funkcija telefonskega pogovora3 preko vmesnika Bluetooth.

Nova pametna ura je na voljo v srebrno sivem ali obsidian črnem ohišju in s paščkom ustrezne barve. Poleg teh so na voljo še paščki pastelno vijolične, temno modre in metino zelene barve.

Napreden ANC in realističen zvok

Brezžične slušalke Redmi Buds 5 Pro so narejene, da pričarajo brezhibno kakovostni zvok. Podpirajo kodek LDAC 115 in obenem aktivno zadušijo nadležne zvoke iz okolice za do 52 decibelov6. Na voljo so trije načini dušenja hrupa, z umetno inteligenco podkrepljen prilagodljivi način in dodatni transparentni načini, ki vas popolnoma ne izolirajo od zvokov iz okolice. Med njimi je preprosto preklapljati, kar dopušča udobno poslušanje glasbe v različnih okoljih.

Poleg tega je na voljo tudi pet zvočnih profilov. Redmi Buds 5 Pro so opremljene z baterijami, ki podpirajo do 10 ur neprekinjenega poslušanja, ergonomsko oblikovana škatlica pa hrani energijo za dodatnih 38 ur. Slušalke so lično spravljene v polnočni črni, mesečno beli in vijolični barvni škatlici.

Brezžične slušalke Redmi Buds 5 pa so zasnovane za izboljšano zvočno izkušnjo in so sposobne s tremi načini aktivnega dušenja hrup zadušiti nadležne zvoke za do 46 decibelov. Poleg tega trije transparentni načini dovolijo, da sami določite, kaj iz okolice želite slišati in česa ne. Redmi Buds 5 so opremljene z baterijami, ki podpirajo do 10 ur neprekinjenega poslušanja, lepo oblikovana škatlica z matirano zunanjostjo in sijajno notranjostjo pa hrani energijo za dodatnih 40 ur. Na voljo so v polnočni črni, beli in nebesno modri barvi.

Serija brezžičnih slušalk Redmi Buds 5 podpira uporabo aplikacije Xiaomi Earbuds, ki je združljiva z različnimi znamkami pametnih telefonov. Z njo lahko izkusite razširjene funkcije, kot so prilagojeno odpravljanje hrupa, inteligentno odpravljanje hrupa, prilagojeno nastavljanje izenačevalnika zvoka (EQ) in med drugim tudi poglobljeni zvok.