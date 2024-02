Gorenjski policisti so včeraj okoli pol druge ure popoldne na avtocesti pri Torovem v smeri Kranja ustavili 47-letnega tujega voznika tovornjaka, ki je imel povsem izrabljeno pnevmatiko. Kako hudo je bilo, je razvidno s fotografij, ki so jih poslali s Policijske uprave Kranj. Vozilo so izločili iz prometa, vozniku pa izdali 400 evrov globe, ki jo je v polovičnem znesku plačal kar na kraju. Policisti vodijo tudi prekrškovni postopek za slovensko podjetje, ki je lastnik tovornega vozila. Kazen za pravno osebo sicer znaša dva tisoč evrov.

Preberite še: Romunom izrekli za 39.200 evrov kazni

Policisti izpostavljajo, da mora biti vsako vozilo v prometu tehnično brezhibno, vožnja z obrabljenimi pnevmatikami pa je nevarna in neodgovorna. »Lahko si predstavljate, kaj bi bilo, če bi se tovorno vozilo s priklopnikom prevrnilo, ali pa bi ta voznik moral zavirati v sili,« še opozarjajo policisti. Pomembno je tudi, da je tovor pravilno in varno pripet, da voznik ni utrujen, da vozi po omejitvah in na predpisani varnostni razdalji.

»Vse voznike znova opozarjamo, naj spoštujejo prometno zakonodajo in so v cestnem prometu z tehnično izpravnimi vozili. Upoštevajo naj predpisan čas vožnje, odmorov in počitkov, saj bodo s tem največ naredili za svojo varnost ter varnost drugih udeležencev v cestnem prometu,« so še dodali na Policijski upravi Kranj ter tudi za v naprej napovedali nadzore tovornega prometa in avtobusov.