Po tekmi, na kateri je Dallas Mavericks prišel do jubilejne tridesete zmage v sezoni, je Luka Dončić novinarjem razkril, da sta bili med gledalci tudi njegova zaročenka Anamaria Goltes in njuna hči Gabriela. Dojenčica je menda vso tekmo mirno prespala, ponosni očka pa si bo njeno prisotnost kljub temu zapomnil za vse življenje, je dejal.

Dallas Mavericks guard Luka Doncic on yesterday being his daughter Gabriela’s first game: “It’s a different feeling. She won’t remember it, but I’ll remember it forever…She was sleeping the whole time. It’s a different edge.” pic.twitter.com/txIkyVry79

Novinarje je še zanimalo, kako se je njegovo delo spremenilo, odkar je konec novembra postal oče. »Pristop k tekmi je ostal isti, a je lažje igrati. Po tekmi, slabi ali dobri, ona ne ve, kdaj sem igral. Kakorkoli že, ko prideš domov, pozabiš na vse in ne razmišljaš več o tem,« je še povedal.

Dallas Mavericks guard Luka Doncic on being a new father: “The approach is the same. It’s just easier to play. After the game, if it’s bad or good, she don’t know when I play…Back home, whatever it is, you forget about everything and think about that.” pic.twitter.com/W6LOb3wIYw