V soboto dopoldne je sprevod maškar v Ljubljani po starem mestnem jedru povedel lik Zmaja. Začeli so na Novem trgu in krenili čez Čevljarski most, nadaljevali mimo mestne hiše čez Tromostovje in Prešernov trg ter po Wolfovi ulici do Kongresnega trga. Tudi letos je v sprevodu sodelovalo več kot deset skupin iz ljubljanskih vrtcev in osnovnih šol v kostumih pravljičnih junakov. Zimo so jim pomagali preganjati pihalni orkester, bobnarji ter različne etnološke skupine. Dogodek si je prišlo ogledat veliko ljudi, mnogi napravljeni v maškare, in se po koncu sprevoda prepustilo glasbenemu programu na Kongresnem trgu ter zaplesalo na pustnem plesišču.

Litijski karneval bo rešil problem inflacije

Nekaj kapelj dežja pa v soboto popoldne ni pregnalo skupin, ki so se kar nekaj časa pripravljale na litijski karneval. Karneval z več kot 170-letno tradicijo je tudi letos nagovarjal najbolj aktualne teme ter z vrhunsko politično satiro nastavljal zrcalo vodilnim akterjem na sceni. Zaradi slabe vremenske napovedi si je parado nastopajočih na temo Inflacija odpoklicanih ogledalo sicer nekaj manj ljudi kot prejšnja leta, ki pa so nato v večernih urah dodobra napolnili športno dvorano. Ob 20. uri se je namreč začel karnevalski ples, letos v ritmih skupin Stil in Osvajalci.

Zaradi dežja odpovedane nedeljske povorke

Kljub nedeljskim padavinam je pustna sekcija Striček iz Vira pri Domžalah pustni karneval na Viru izpeljala do konca. »Ne glede na to, kaj nam obetajo vremenoslovci, se ne damo! Pust in pustne šeme preganjajo zimo iz naših krajev in tradiciji se ne bomo odrekli zaradi nekaj kapljic dežja,« so sklenili organizatorji in nedeljske ulice napolnili s pustnim dogajanjem. So pa zaradi dežja organizatorji odpovedali pustni sprevod v Cerknici in dogajanje prestavili v prireditveni šotor. Kljub nerazumevanju nekaterih je organizator svojo odločitev pojasnil, »da dež ni težava samo v času karnevala, velike figure morajo biti že prej pripravljene na startu in jih ne moremo izpostavljati dežju, ker bi se uničile. Tega si ne moremo in ne smemo privoščiti.« Na velikem pustnem rajanju pod šotorom pa so se v Cerknici nato vendarle predstavile vsaj nekatere maske iz načrtovane povorke, in sicer coprnice, butalci, žabe, polhi ter tudi letošnja nova maska butalskih čebel.

Organizator 64. kurentovanja na Ptuju, ki se ga vsako leto udeležijo številne skupine iz Slovenije in tujine, je bil prav tako prisiljen odpovedati nedeljsko povorko. Kot so organizatorji navedli na spletni strani, je bila zaradi napovedanega poslabšanja vremena letošnja trasa skrajšana.