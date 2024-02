Približno 1000 ljudi se je kljub dežju odpravilo na ulice drugega največjega mesta v Italiji ter korakalo proti gradnji infrastrukture za igre Milano-Cortina, vključno s sporno stezo za bob.

Pohod je organizirala skupina, ki si je nadela ime Ne-trajnostni olimpijski komite (Unsustainable Olympics Committee), v kateri so se povezali člani mreže pohodniških skupin, okoljski aktivisti, združenja za ohranitev dediščine in levičarska politična gibanja. Trdijo, da bo športni dogodek negativno vplival na okolje v italijanskih gorah in prispeval tudi k dvigu najemnin in stanovanj v Milanu, zato so prejšnji teden organizirali druge, manjše proteste.

»Tukaj sem, da zaščitim okolje pred ne-trajnostnim modelom razvoja,« je za AFP povedala 29-letna negovalka Simona Antonioli. »Gore vse bolj postajajo plen špekulantov in tudi tam si želimo več zaščite.«

Italijanska vlada je v začetku tega meseca napovedala, da bo steza za bob na igrah zgrajena v Cortini d'Ampezzo, kljub nasprotovanju Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok), potem, ko so se organizatorji iger odločili, da sankaških tekmovanj in tekmovanj ne bodo selili zunaj meja Italije.

V vrstah Moka dvomijo, da bo 82 milijonov evrov projekt zgrajen pravočasno za obsežna testiranja, potrebna pred igrami, hkrati pa bo imel le malo dolgoročnih koristi za tamkajšnje prebivalce.

Italijansko gradbeno podjetje Pizzarotti, edini ponudnik za naročilo, ima 13 mesecev časa za izgradnjo 1445 m dolge proge, ki vključuje 16 ovinkov in zahteva zapletene hladilne sisteme.

»Gore niso zabaviščni park,« je dejal 38-letni protestnik Alberto Di Monte. »Spremeniti gore v stezo pomeni imeti napačno predstavo o tem, kaj so gore.«