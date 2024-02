Glavni favorit za zmago, Švicar Odermatt, je dobil vseh pet veleslalomov v sezoni pred tekmo v Bolgariji. Nastopil je kot tretji in na poledeneli progi naredil veliko razliko v primerjavi z do takrat vodilnim Avstrijcem Manuelom Fellerjem, vodstvo je prevzel s prednostjo 47 stotink sekunde. Hrvata Filipa Zubčića je prehitel za 74 stotink sekunde.

Na vseh petih veleslalomih je točke osvojil Kranjec, ki se je trikrat zavihtel na oder za zmagovalce. Tretji je bil na obeh tekmah v Alta Badii, tretje mesto je osvojil tudi na nočni tekmi pod reflektorji v Schladmingu.

Slovenski as je zaokrožil elitno sedmerico. Na postavitvi slovenskega trenerja Klemna Berganta (+0,30; +0,64; +0,50) se je dobro znašel, na nobenem od odsekov sicer ni bil hitrejši od vodilnega Švicarja. Njegov zaostanek je znašal 87 stotink sekunde, kar ga je ob prihodu v cilj postavilo na četrto mesto.

Vodstvo Odermatta je skorajda ogrozil deseti na startu, Norvežan Aleksander Steen Olsen, ki je bil v prvem in tretjem odseku celo hitrejši od Švicarja, prednost pa je zapravil v ciljni strmini in z zaostankom 35 stotink prišel na drugo mesto. Nato je za dve stotinki Kranjca prehitel 12. na startu, Avstrijec Stefan Brennsteiner in ga potisnil na šesto mesto.

Na startu je še nekaj več kot 40 tekmovalcev.

Druga vožnja se bo začela ob 12.30.