Najboljši alpski smučarki sveta Mikaeli Shiffrin se je življenje za kratek čas obrnilo na glavo, potem ko ji je do Cortine d'Ampezzo potekalo kot po maslu. V tej sezoni je serijsko dosegala zmage svetovnega pokala, petim slalomskim je dodala še po eno veleslalomsko in smukaško. Ker v tej zimi ni velikega prvenstva, se je več posvečala hitrim disciplinam ter bila zelo uspešna. Potem ko so pred dvema tednoma zmagovalko 95 tekem svetovnega pokala po padcu na smuku v Dolomitih odpeljali s helikopterjem, je sprva kazalo, da se bo sezona zanjo končala. Toda preiskave so pokazale, da ni utrpela hujših poškodb, zato je do danes izpustila le še tri tekme svetovnega pokala.

Na dveh od omenjenih treh tekem je zmagala Lara Gut-Behrami, ki pri 32 letih doživlja novo tekmovalno pomlad. Švicarka se je s četrto zmago sezone na superveleslalomu v Cortini d'Ampezzo in peto na veleslalomu v San Vigiliu v skupnem seštevku svetovnega pokala približala Američanki na manj kot 100 točk zaostanka ter najboljšo alpsko smučarko vseh časov spravila pod pritisk. Mikaela Shiffrin se mora vrniti na tekme svetovnega pokala, danes in jutri pa bosta preizkušnji v tehničnih disciplinah v Andori.

Čeprav je Američanka s petimi velikimi kristalnimi globusi in po številu zmag najuspešnejša alpska smučarka vseh časov, se zaveda, da ima v Lari Gut-Behrami izjemno resno tekmico v boju za sveti alpski smučarski gral. Zaradi toplega vremena sta minuli konec tedna odpadli dve tekmi v hitrih disciplinah v Garmisch-Partenkirchnu, kar je šlo nedvomno na roke Američanki, saj bi jo Švicarka v primeru dveh izpeljanih tekem in glede na rezultate v sezoni v skupnem seštevku bržčas dohitela in prehitela. Do konca sezone je še devet tekem v hitrih disciplinah, in sicer štirje smuki in pet superveleslalomov, ter šest v tehničnih disciplinah, po tri veleslalomske in slalomske preizkušnje. Za Laro Gut-Behrami bi bil idealen scenarij, da bi organizatorji izpeljali vse tekme, da bi v veleslalomu ohranila superiornost ter osvajala več točk kot Mikaela Shiffrin.

Spored svetovnega pokala obeta zanimiv boj za veliki kristalni globus do konca sezone. Mikaela Shiffrin se bržčas ne bo mogla izogniti vsem tekmam v hitrih disciplinah. Zaključek sezone bo hkrati pokazal, koliko strahu v kosti ji je dal padec v Cortini. Nezanemarljiv podatek tega konca tedna je tudi, da je po zlomu noge na treningu predčasno zaključila sezono tudi Italijanka Sofia Goggia, tako da bo imela Švicarka na preizkušnjah v hitrih disciplinah eno tekmico manj, ki je bila v zadnjih sezonah vsaj na smukih težko premagljiva.