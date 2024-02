Socialni demokrati so se zaradi spornega nakupa prostorov za sodišča na Litijski v Ljubljani znašli v veliki krizi. Njihova ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan dalj časa ni želela odstopiti, pozive stranke, naj jo razreši, več kot teden dni ni želel uslišati niti premier Robert Golob. Potem ko je včeraj zaradi svoje vloge v zgodbi odstopil generalni sekretar SD Klemen Žibert, je predsednik vlade nato vendarle sporočil, da bo sprejel odstop ministrice, ki pa ji je dal še teden dni časa za končne ugotovitve.

Preberite še: Afera Litijska 51: Po Žibertu odhaja tudi Švarc Pipan

Vodje lokalnih odborov stranke SD so včeraj na večurnem sestanku pretresali dogajanje, ki meče zelo slabo luč na stranko. Ob visoki udeležbi je v oči bodla odsotnost predsednice stranke Tanje Fajon. Številni, ki so se na sestanek z vseh koncev Slovenije vozili tudi po več ur, so bili zaradi tega zelo kritični. Se je pa sestanka udeležil sedaj že nekdanji glavni tajnik Žibert, ki je pojasnil tudi svojo vlogo v aferi. Vztrajal je, da na postopke nakupa ni vplival in ponovil, da je bil na ministrstvu za pravosodje v tem času le nekajkrat. Glede nakupov nepremičnin njegovih staršev v skupni vrednosti več kot dva milijona evrov je pojasnil, da so bili financirani tudi s finančnimi sredstvi iz dediščine.

Mnenja in pogledi na afero so bili ob visoki udeležbi zelo različni; ljudje so razburjeni, manjkalo ni niti kakšnega odločnega udarca po mizi. Nekateri so pogrešali recimo Dominiko Švarc Pipan, saj da bi tako slišali obe plati dogodkov. Veliko nezadovoljstva pa je še posebej zaradi tega, kako Golob ravna s stranko kot koalicijsko partnerico. »Režejo nas kot salamo,« so bili slikoviti nekateri. Da je odnos premierja do SD nemogoč, ocenjujejo številni. Nekateri so celo razmišljali o izstopu iz koalicije, spet drugim se to zdi prenagljeno.

Glede Žibertovega vmešavanja v delo pravosodnega ministrstva, ki ga je javno izpostavila ministrica, so nekateri menili, da je neupravičeno vsa pozornost zaradi takšnih praks zgolj na SD. Mnogim se še bistveno bolj sporno zdi početje generalne sekretarke Gibanja Svoboda Vesne Vuković, ki da mirno hodi in ukazuje po ministrstvih. Kritike je bilo slišati tudi zaradi uhajanja informacij nedeljskega kolegija pri predsednici stranke. Nekateri so izpostavili, da je nedopustno, da se tako rekoč takoj po sestanku ožjega vodstva v medijih znajdejo informacijo o tem, kaj se je govorilo in kdo je komu kaj rekel.

Vodstvo SD ob tem čaka še sestanek s predsednikom vlade. Ta je bil sprva predviden za ponedeljek, a so ga zaradi zadržanosti nekaterih iz vodstva SD v kabinetu predsednika vlade prestavili in sporočili, da se bo Golob z ministri SD sestal danes. Na srečanju je pričakovati nadaljnje razčiščevanje o vlogi stranke pri omenjenem poslu, pa tudi o nadaljnjem sodelovanju v koaliciji. Predsedstvo SD pa bo danes zaključilo tudi dopisno sejo, po kateri je pričakovati sklic konference SD, najvišjega organa stranke med dvema kongresoma.

Preberite še:

Generalni sekretarji strank: Kadrovanje in vpletanje brez nadzora in prevzemanja odgovornosti

#portret Dominika Švarc Pipan, ministrica za pravosodje

Kdo je Klemen Žibert