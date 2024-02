Ali je Golob v letalu?

Sanjo Ajanović Hovnik sta njeno drago potovanje v New York in še neki javni razpis, namenjen nevladnim organizacijam, odnesla z ministrskega položaja prav med snovanjem reforme plačnega sistema v javnem sektorju. To takrat nikogar ni skrbelo, zato smo novega ministra za javno upravo dobili šele v začetku decembra, nakar je vlada šele v začetku tega leta imenovala novega glavnega pogajalca za javni sektor – finančnega ministra.