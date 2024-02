Generalni sekretarji strank: Kadrovanje in vpletanje brez nadzora in prevzemanja odgovornosti

Z odstopom generalnega sekretarja SD Klemna Žiberta in sprejetim odstopom pravosodne ministrice Dominike Švarc Pipan je afera Sodna stavba dobila svoj politični epilog, a je hkrati znova odprla vprašanja o mejah vplivanja generalnih sekretarjev. Kdo so generalni sekretarji strank, komu odgovarjajo, kakšna je njihova (ne)formalna vloga in kje so meje (ne)dostojnega in (ne)dopustnega delovanja?