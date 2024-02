#komentar Ministrici in Golobu se je čas iztekel

Odstop glavnega tajnika oziroma po domače generalnega sekretarja stranke Socialnih demokratov Klemna Žiberta ni presenečenje; verjetnost, da se bo to zgodilo, se je zaradi razvoja dogodkov merila že v urah, niti ne več v dnevih. S tem je afera Litijska dosegla enega od vrhuncev in pomeni, da je stranka SD z žrtvovanjem Žiberta dokaj spretno vrgla žogico ukrepanja nazaj v polje nesrečne ministrice Dominike Švarc Pipan in zlasti premierja Roberta Goloba.