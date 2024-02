Protestni shod sodnikov: Nizka pričakovanja pred sestankom z ministrico

Sodniki, ki bodo danes izvedli protestni shod, in tožilci, ki odločajo o nadaljevanju stavke, se bodo sestali s pravosodno ministrico v odstopu. Ker jih je vlada do zdaj ignorirala, so pričakovanja nizka, zato se pospešeno pripravljajo na vložitev tožb.