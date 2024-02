Za obisk smučišča Rogla smo izbrali dan med tednom. Poleg najstnikov, ki so na smučišče, ki leži na 1517 metrih nadmorske višine in se razprostira na približno sto hektarjih, prišli v okviru zimskega športnega dne, je po belih strminah vijugalo kar nekaj družin. Veliko je bilo tudi tujcev; po slišanem je večina prihajala iz držav nekdanje Jugoslavije. Pravzaprav je Rogla, kot smo se lahko prepričali, zaradi nezahtevnosti prog idealna za začetnike in družine, katerih člani imajo različno znanje smučanja.

Šestsedežnica Mašinžaga prijazna družinam

Od letos je osrednje mesto dogajanja na smučišču z dvanajst kilometri smučarskih prog v Parku Mašinžaga, ki se ponaša s povsem novo izklopljivo šestsedežnico Mašinžaga z ogrevanimi sedeži in zaščitnimi kabinami. Gre za najsodobnejšo tovrstno tehnologijo, s čimer smučarjem – kar 2400 jih lahko prepelje na uro – omogoča bistveno hitrejšo in udobnejšo izkušnjo. Zunaj zimske sezone bo naprava omogočala prevoz pohodnikov, kolesarjev in koles ter predvsem tistih, ki se bodo spuščali po letečem toboganu ali stezi za gorske trikolesnike. »Investicijo smo končali v novembru in že prinaša zelo dobre odzive naših smučarjev. Najsodobnejša šestsedežnica je izrazito prilagojena družinam. Če bi danes pogledali cel sistem Rogle, je zagotovo precej bogatejši s to šestsedežnico, saj na tak način omogoča udobno izkušnjo vsem. Kar zadeva smučanje, je projekt Park Mašinžaga izraziteje usmerjen v desezonalizacijo in razvoj produktov, ki so vezani na 365 dni turizma na naši destinaciji,« nam je pred začetkom vijuganja po belih strminah povedala Barbara Soršak, izvršna direktorica Uniturja.

Čeprav meter na smučišču Rogla še vedno kaže 40 centimetrov debelo snežno odejo, tako kot tudi na drugih smučiščih hrepenijo po novih obilnejših snežnih padavinah. Žal visoke temperature ne dopuščajo umetnega zasneževanja. »V zadnjih zimskih sezonah smo prepoznali, da ogromno obiskovalcev Rogle pride k nam ne samo smučat, ampak je vedno več tistih, ki uživajo v čudoviti naravi, lepih sprehodih, doživetjih, ki so povezana s snegom. Tukaj gre zagotovo tudi za sankanje in tek na smučeh. Za družine, ki raje uživajo v naravi, je na voljo pohorska vasica na vrhu Uniorčka, kjer je otrokom na edinstven, drugačen način predstavljeno naše okolje skozi zgodbo več hišic. V njih so predstavljeni tudi poklici oziroma ljudje iz avtentičnega okolja,« pove Soršakova. Pravi, da so tudi v zimskih mesecih poti do izredno priljubljenega Lovrenška jezera dobro uhojene. »Tisti pohodniki, ki tudi v zimskem času zelo radi zahajajo na uhojene poti, lahko kombinirajo sprehod do koče na Pesku z edinstveno pohorsko kulinariko v njej.«

Pestra animacija že vse od božiča

Med zimskimi počitnicami bodo na Rogli še dodatno okrepili otroško animacijo. »Ker smo družini prijazno smučišče, na Rogli v vsakem terminu, tudi ko ni čas za slovenske počitnice, biva ogromno otrok, zato je poskrbljeno za pestro animacijo tako v hotelu kot tudi na smučišču,« je povedala izvršna direktorica in izpostavila, da na Rogli že več let zapored deluje vrhunska šola smučanja z okoli štirideset učitelji smučanja, ki so na voljo njihovim obiskovalcem. »Imamo učitelje alpskega smučanja, deskanja, tudi teka na smučeh. Žal tekaške proge trenutno niso urejene, ker imamo precej težav s snegom. Urejen je samo poligon ob hotelu Natura. Ker v tem delu ni dovoljeno zasneževanje s tehničnim snegom, čakamo na prvo pošiljko snega, ki bi nam omogočila, da bodo tudi smučarske proge za tek urejene,« je povedala in pripomnila, da obeti vsaj za zdaj niso ravno spodbudni.

Po koncu smuke skok v savno

Smučišče Rogla ima še eno prednost pred večino smučarskih centrov pri nas – Terme Zreče, ki s Pohorja črpajo termalno vodo, zdravilno pohorsko šoto in vulkansko blato fango. »Bazeni, masaže, pestra paleta programov savn, vključno z vrtinčenjem zraka v savnah, je razlog, da marsikdo v primeru ne najbolj prijetnega dne raje ostane v dolini,« pove sogovornica in doda, da je za hotelske goste urejen smučarski prevoz do smučišča. Uporaba bazenov in velnes storitve so na voljo tudi zunanjim obiskovalcem. »Prav je tudi, da omenim, da se naša ponudba Rogle in Term Zreče edinstveno dopolnjuje tudi s ponudbo destinacije. Če je občina Zreče morda bolj prepoznavna po hotelskih, nastanitvenih kapacitetah, smučišču in termah, so zagotovo tudi druge občine v regiji vredne pozornosti. V Slovenskih Konjicah je staro trško jedro tisto, ki je zgodovinsko zelo zanimivo, obisk kleti Zlati grič in pa seveda Žičke kartuzije. V Vitanju je center vesoljskih tehnologij s svojimi novostmi, ki vsako leto znova navdušijo naše obiskovalce, in pa Oplotnica s centralno graščino. Nikakor pa ne smemo pozabiti na izrazito dobro kulinariko,« je še povabila na obisk turistične destinacije Rogla-Pohorje Soršakova.

Kaj pa smuka? Glede na razmere na smučišču so proge, tudi zaradi oblačnega vremena, zdržale tudi do popoldanskih ur. Dvanajst kilometrov prog, od katerih je 8,5 kilometra opisanih kot srednje težkih, je namenjenih predvsem nezahtevnim smučarjem in družinam z različnim smučarskim znanjem. Usposobljeno tehnično osebje na napravah ima odličen posluh za nadobudne smučarje, prav tako jim je na voljo snežni park z zabavnim vrtiljakom, igrivim pokritim trakom in poligonom z ovirami, ki malemu smučarju predstavljajo izziv in hkrati učenje smučarskih veščin skozi igro. Cena za dnevno smučarsko vozovnico je 43 evrov, med tednom so na voljo tudi 3-, 4- in 5-urne vozovnice, otroška stane 28 evrov.