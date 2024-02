Državna slovesnost na predvečer Prešernovega dneva oziroma slovenskega kulturnega praznika že po tradiciji obsega tudi podelitev nagrad ustvarjalcem, ki so s svojimi dosežki pomembno obogatili zakladnico slovenske kulture. Prešernovo nagrado za življenjski opus bosta tako na nocojšnji proslavi, ki bo ob 20. uri v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma, prejela pesnica in prevajalka Erika Vouk ter baletni plesalec, koreograf, režiser, publicist in pedagog dr. Henrik Neubauer.

Na odru se jima bodo pridružili dobitniki oziroma dobitnice šestih nagrad Prešernovega sklada za izjemne umetniške dosežke v zadnjih treh letih – pesnica ter prevajalka Miljana Cunta, nagrajena za pesniško zbirko Nekajkrat smo zašli, zdaj se vračamo (2023), mezzosopranistka Nuška Drašček, stripar Ciril Horjak, scenaristka in režiserka Sara Kern, nagrajenaza igrani celovečerni film Moja Vesna, grafični oblikovalec Tomato Košir, sicer tudi redni sodelavec našega časopisa, in pa dramska igralka Jana Zupančič.

Vsi Prešernovi obrazi

Nagrade bo podelil predsednik upravnega odbora Prešernovega sklada dr. Jožef Muhovič, ki bo tudi slavnostni govornik na proslavi, umetniški program slovesnosti pa bo sestavljen iz več delov – v prvem bo tako mogoče prisluhniti izboru Prešernovih poezij v izvedbi predstavnikov raznih generacij in poklicev, od študentke in redovnice do upokojenca. »Prešeren je bil pesnik. Gnan od ustvarjalne nuje ni pesnil zgolj zato, da bi dvesto let kasneje o njegovih verzih pisali doktorske disertacije in bi jih recitirali profesionalni dramski umetniki, ampak da bi šle med ljudi in da bi jih brali ter vzljubili ljudje vseh starosti, stanov in usmeritev,« je zasnovo predstavitve pojasnil njen avtor Gregor Čušin.

Sledila bo baletna predstava Povodni mož po konceptu in v koreografiji Edwarda Cluga, ki se opira na slovenske mitološke začetke in bogato pesniško zapuščino Franceta Prešerna; v njej bodo plesali člani ter članice baletnega ansambla SNG Maribor, ki ga Clug tudi umetniško vodi. Podelitev bodo pospremili portreti letošnjih nagrajencev, za katere je poskrbel Studio Siposh, sicer specializiran za produkcijo filmov s krščansko vsebino. Prireditev bo mogoče v neposrednem prenosu spremljati na prvem programu Televizije Slovenija, na 1. in 3. programu Radia Slovenija ter spletnem portalu RTVS.

*** Prek zaliva rt in skale, najbolj bele od vseh skal, silhueta katedrale, nad obalo vseh obal. Tenka črta reaktivca, čoln zareže globočino, žgoč spomin, ki išče krivca. Srkam tretji cappuccino. Erika Vouk, iz zbirke Album