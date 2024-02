Šport in vreme, prihodnost

Timi Zajc je bil jezen: »Tekma je bila nepoštena. Šli so z glavo skozi zid.« Slovenski »orel« je na svetovnem prvenstvu v poletih na Kulmu dosegel svojo osmo medaljo na velikih tekmovanjih, a o veselju in sreči ni bilo ne duha ne sluha. Lahko bi dobil zlato, a do-letel ga je zgolj bron. »Veter je bil na strani Avstrijcev,« je še dodal osmoljeni junak, medtem ko so komentatorji televizijskih prenosov v en glas ugotavljali, kako bi organizatorji morali znati prevzeti odgovornost in tekmo zaključiti takrat, ko vreme še ni postalo tako zelo neznosno, tako zelo nepredvidljivo, tako zelo, ah, nepošteno. Jasno. Križ bi morali narediti po drugi seriji, ko je bil naš Timi še v vodstvu, in to povsem zasluženo. Morali bi, a niso. Šli so z glavo skozi zid, to pa po vsej verjetnosti zato, ker so jih vodili z denarjem podmazani interesi. Recimo oglaševalski denar med prenosi. Recimo pritiski sponzorjev. Recimo, pač: šport, biznis, »pravila igre«.