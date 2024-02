Enake metode, ista stranka

Zadnje dni je glede sporne sodne »palače« na Litijski prišla v javnost tudi zgodba o tem, kako je oče enega temeljnih akterjev te zgodbe, generalnega sekretarja SD Klemna Žiberta, medtem v elitni ljubljanski soseski Schellenburg kupil stanovanje za poldrugi milijon evrov. Zgodba je zanimiva, ker v politiko vrača znamenite družinske člane, ki »akterjem« vselej pomagajo do premoženja: enim sestrične dvigujejo gotovino na banki, drugi premoženje prepišejo na babice, tretjim pa očetje kupijo stanovanje za elito. Zanimivo je, da so si pri tem ravnanju tako zelo podobni politični akterji iz strank SDS in SD, znani po temeljitem »sodelovanju« še iz časa gradnje znamenitega TEŠ 6.