In Evropa in mi? Prva, in torej tudi mi z njo, če se temu ne upremo, se podaja v konflikt z Jemnom oziroma s Hutijci, s svojo vojaško floto, ki naj bi ščitila trgovske ladje skozi Rdeče morje, torej ob boku ZDA in Velike Britanije. V Bruslju dobro vedo, da je rešitev varne plovbe v rokah Izraela oziroma lastnih zmožnosti, da ga prisilijo k umiku iz Gaze, kar pa brez izrecne obsodbe njegovega početja in brez sprožitve sankcij na njegov račun ne bo šlo. Do ameriško-britanskega posega na Irak in Sirijo pa visoki predstavnik EU za zunanjo politiko Josep Borrell poziva le k »zadržanosti« in svari pred nevarnostjo stopnjevanja konflikta v regiji in širše.

Najprej sem se nasmehnil in pomislil, kako to, da k »zadržanosti« Evropska komisija – Borrell govori v njenem imenu – ni pozvala obe strani ob ruskem napadu na Ukrajino, ampak je udarila je takoj z obsodbami in sankcijami zoper napadalca. Pa smo spet pri dvojnih standardih, si odgovorim, dvojnosti, ki jo tudi naša zunanja ministrica priznava, ko obenem obljublja, da bomo kot začasni člani varnostnega sveta OZN bolj korektni, pravični, profesionalni, dosledni.

Lepo je to slišati in brati v pismu, ki ga ministrstvo za zunanje in evropske zadeve, z njenim podpisom, pošilja podpisnikom in podpisnicam nedavne peticije Poziv za Palestino. Prizadevamo si za trajno premirje, za mir, za neovirano in konstantno humanitarno pomoč prebivalcem Gaze, za varnost tudi osebja Združenih narodov in humanitarnih organizaciji, zdravnikov in novinarjev, za nemoteno financiranje Agencije OZN za Palestince, za mirovno konferenco, za priznanje Palestine in rešitev dveh držav, za spoštovanje odločbe ICJ in mednarodnega prava, podpiramo prizadevanja generalnega sekretarja OZN Antonia Guterresa in še in še. Super, vredno pohvale – a tudi mi v Sloveniji vemo, to vesta tudi premier Golob in ministrica Fajon (stroka pa je tu povsem jasna in nedvoumna), da jemenski Hutijci napadajo zahodne trgovske ladje zato, da bi nas prisilili k ukrepanju proti Izraelu in da je povrnitev varne plovbe odvisna od končanja izraelskega pobijanja Palestincev. Kako to, da potem soglašamo s pomorsko misijo EU v Rdečem morju? Ne vidim in ne slišim, da bi se temu upirali, mu ugovarjali, umikali naše soglasje.

In ob napadih ZDA in Združenega kraljestva na Irak in Sirijo? Kaj bo rekel naš Samuel Žbogar na seji VS OZN, ki jo sklicuje Rusija? Ji bo spet očital dvoličnost? Upravičeno, a le če ne bo ostalo samo pri tem. Mora končno obsoditi tudi Izrael, pozvati k sankcijam proti njemu, nenazadnje, ker se ta ne drži sodbe Meddržavnega sodišča, obsoditi početje ZDA in Združenega kraljestva do Jemna, Iraka in Sirije, ter pozvati Evropsko komisijo k preklicu pomorske misije v Rdečem morju. Samo tako bomo lahko razglašali, da »smo na pravi strani zgodovine«.

Aurelio Juri, Koper