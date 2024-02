Na novo se je januarja prijavilo 9266 brezposelnih, 78,6 odstotka več kot decembra in 12,5 odstotka več kot pred letom dni. Največ brezposelnih, 4.881 oseb, se je prijavilo zaradi izteka zaposlitev za določen čas, 2.044 oseb pa kot presežnih delavcev. Med na novo prijavljenimi prevladujejo brezposelni s področja gradbeništva, predelovalnih dejavnosti, trgovine ter zdravstva in socialnega varstva.

»Večinoma gre za kader, ki je že dalj časa deficitaren. Prav zato jih bomo prednostno napotili k delodajalcem iz že omenjenih dejavnosti. Zavedati se je namreč treba, da je kadre dandanes težko pridobiti, tudi v tujini ni neomejenih možnosti. Zato delodajalce pozivamo, naj zaposlene čim dlje ohranijo v zaposlitvi,« je oudarila Greta Metka Barbo Škerbinc, v. d. generalne direktorice zavoda.

Po drugi strani se je januarja zaposlilo 3936 brezposelnih, 2,4 odstotka več kot v lanskem januarju. Med novozaposlenimi je bilo največ delavcev za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, tajnikov, prodajalcev, skladiščnikov, uradnikov za nabavo in prodajo, čistilcev, strežnikov in gospodinjskih pomočnikov ipd. v uradih, hotelih in drugih ustanovah, komercialnih zastopnikov za prodajo, vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev predšolskih otrok, zidarjev, natakarjev, voznikov osebnih vozil, taksijev in lahkih dostavnih vozil, sestavljavcev električne in elektronske opreme, tesarjev in kuhinjskih pomočnikov.

Delodajalci so zavodu sporočili 14.442 prostih delovnih mest, 4,1 odstotka manj kot v januarju lani.