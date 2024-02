Po prvem dnevu dvoboja v Davisovem pokalu med Slovenijo in Kitajsko v Guangzhouju je kazalo, da bo favorizirana domača reprezentanca brez težav gladko opravila svoj posel. Matic Križnik in Sebastian Dominko sta namreč svoja dvoboja izgubila, Slovenija pa je zaostajala z 0:2. Toda mlada Slovenca se nista predala ter po besedah selektorja Grege Žemlje odigrala dvoboj dvojic na vse ali nič. Dobila sta veliko, saj sta Sloveniji presenetljivo priborila točko. Da so Kitajci želeli dobiti dvoboj s 3:0, kaže podatek, da je dvojice igral njihov najboljši igralec Zhizen Zhang, 50. na svetovni lestvici posameznikov. Najboljši Kitajec je hkrati odličen tudi med dvojicami, saj se je na prvem letošnjem turnirju največje četverice OP Avstralije v Melbournu prebil celo v polfinale.

Poraz med dvojicami je očitno zamajal kolena domači reprezentanci ter dal krila dokazovanja lačnima Slovencema. Sebastian Dominko, ki na svetovni lestvici zaseda 1107. mesto, je v četrtem dvoboju poskrbel za odmevno zmago, saj je s 6:3, 6:4 spravil na kolena Zhizena Zhanga ter pripeljal dvoboj do odločilne tekme. Matic Križnik, 1274. igralec sveta, je proti 18-letnemu Kitajcu Yiju Zhouju dobil uvodni niz s 7:5 in Slovenijo je le še en niz ločil od obstanka v 2. svetovni skupini. Toda tretji mladinec sveta se je pobral, dobil drugi niz gladko s 6:1, v odločilnem pa dvakrat odvzel servis Slovencu ter svojo reprezentanco popeljal do pričakovane zmage.

»Za nami je zelo zanimiv drugi dan Davisovega pokala. Enostavno sta bila oba fanta na vrhunski ravni. Stvar je bila zelo enostavna, iti na vse ali in nič in igralca sta to naredila. Odkar nastopam v tem pokalu, je bila to najboljša dvojica. Bila sta agresivna, pri stvari in pozitivna,« je povedal slovenski selektor Grega Žemlja. »Na žalost se na koncu ni izteklo v naš prid, ampak glede na to, kaj smo prikazali dan prej, je bil drugi dan mnogo boljši in lahko smo zadovoljni z igro. Na žalost grenak priokus, ampak gremo dalje,« je po tekmi dejal Sebastian Dominko, Matic Križnik pa je povedal: »Za nami je neverjeten dan. V dvojicah sva gladko premagala Kitajca. Res sva dobro igrala, energija je bila prava, sproščena. Potem je Sebastian presenetil 50. igralca na svetu. Na koncu sem igral odločilno tekmo, dal sem vse od sebe za Slovenijo v Davisovem pokalu, kar je nek poseben dogodek.«

Slovenija je s porazom nazadovala v 3. svetovno skupino, ki poteka na regionalni ravni. Dominko in Križnik bosta imela priložnost svoji reprezentanci priigrati lepšo prihodnost, katere del bo bržčas tudi Bor Artnak, ki si ni pravočasno uredil vize za prihod na Kitajsko. S svojimi izkušnjami bo lahko Sloveniji pomagal tudi najvišje uvrščeni na lestvici Blaž Rola, ki po novembrski operaciji kolena še ni nared za tekmovalni tenis.