Višja urna postavka za študente in dijake

Danes je začela veljati nova višina minimalne bruto postavke za študentsko delo. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je namreč v petkovem uradnem listu objavilo nov znesek najnižje bruto urne postavke za začasno in občasno delo dijakov in študentov v višini 7,21 evra.