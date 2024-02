#lestvica Največji izraelski milijarderji

Vojna v Gazi dobiva nove in nove razsežnosti, a naša rubrika na pričujočih straneh ni zato, da bi kritizirala posamezne vojaške akcije in strategijo. Še tega ne bomo omenili, koliko je mrtvih na eni in koliko na drugi strani. Na kratko bomo predstavili najbogatejše izraelske podjetnike. Če gre verjeti lanski Forbesovi raziskavi oziroma redni lestvici milijarderjev, ima država Izrael 15 milijarderjev. Nekatere druge lestvice in razvrstitve jih naštevajo še nekaj več: predvsem so tukaj ameriško-izraelska igralniška baronka, Trumpova prijateljica Miriam Adelson, ki ima še ameriško državljanstvo, Vjačeslav Moše Kantor, ki ima ob izraelskem tudi rusko in britansko državljanstvo, in Roman Abramovič, ki ima rusko, portugalsko in izraelsko državljanstvo. Mnogi med njimi bi se uvrstili visoko, a nas zanimajo samo tisti, ki so se na ozemlju Izraela rodili ali tam stalno živijo. Palestinskih milijarderjev oziroma bogatašev ne bomo razvrščali, po še tako napihnjenih podatkih jih namreč ne moremo našteti niti pet, kaj šele deset.