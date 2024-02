V petih najmočnejših nogometnih ligah – angleški, španski, nemški, italijanski in francoski – se je končal zimski prestopni rok, ki pa je bil veliko bolj miren kot v minulih letih. Letošnja zimska tržnica je bila glede na standarde, ki so jih klubi postavili v preteklosti, zelo siromašna in v zadnjih urah ni bilo odmevnih prestopov. Vsi klubi v petih največjih ligah so skupaj za prestope porabili 570 milijonov evrov, kar je skoraj polovica manj od lanske potrošnje več kot milijarde evrov. Lani pozimi so zgolj klubi v elitni angleški ligi za nakupe igralcev plačali 850 milijonov evrov, rekorder pa je bil Chelsea s 300 milijoni evrov.

Angleži potrošili le 120 milijonov evrov

Za letošnji skromen prestopni rok so najbolj krivi Angleži, ki so za nakupe igralcev potrošili le dobrih 120 milijonov evrov, saj nekateri klubi sploh niso bili aktivni na nogometni tržnici. V Angliji je bil tako najdražji prestop romunskega branilca Raduja Dragusina iz Genoe v Tottenham za 25 milijonov evrov, kar je daleč od januarskega rekorda, ko je lani Chelsea za Enza Fernandeza plačal Benfici odškodnino 121 milijonov evrov.

V ostalih petih ligah so porabili več denarja kot lani. Najbolj razsipni so bili v francoski ligi s 190 milijoni evrov. Največji zapravljivec je bil Lyon, ki se krčevito bori za obstanek in je za novince plačal 50 milijonov evrov. Izstopa še PSG z nakupom dveh mladih Brazilcev Lucasa Beralda in Gabriela Moscarda, za katera je skupaj potrošil 40 milijonov evrov. Italijani so porabili skoraj 100 milijonov evrov (lani le 26), z 18 milijoni odškodnine pa je bil najdražji prestop Belgijca Cyril​a Ngongeja iz Verone v Napoli. V Španiji, kjer je med klubi zaokrožilo 87 milijonov evrov, so izvedli največji zimski nakup. Pod njega se je podpisala Barcelona, ki je za 18-letnega Brazilca Vitorja Roqueja plačala 40 milijonov evrov. Že po tradiciji so bili najbolj varčni v Nemčiji – 78 milijonov evrov. Več kot polovico te vsote je zapravil velikan Bayern, ki je iz Galatasaraya pripeljal Francoza Sacha Boeya (30 milijonov evrov) in iz Granade Španca Bryana Zaragozo (15 milijonov evrov). Na seznamu najvišje plačanih odškodnin so predvsem mladi nogometaši, ki so naložba v prihodnost.

​Brekalo iz Vikinga v Orlando

Med najboljšimi slovenskimi nogometaši je klub zamenjal le 25-letni reprezentančni branilec David Brekalo, ki zapušča mrzlo Norveško, saj se iz Vikinga seli v ligo MLS k Orlandu na topli Floridi. Norvežani so se dolgo časa pogajali z Američani, na konca sta se kluba dogovorila za odškodnino 3 milijone evrov, kar je rekord v zgodovini Vikinga. Od prestopa bo imel koristi tudi Brekalov nekdanji klub Bravo, saj naj bi po neuradnih informacijah prejel 10 odstotkov odškodnine, kar za Šiškarje pomeni velikih 300.000 evrov.

V Sloveniji prestopni rok traja do 15. februarja. Znotraj Slovenije je bil doslej najbolj odmeven prestop Maksa Barišića iz Kopra v Maribor za odškodnino 200.000 evrov. Rekorden posel v zgodovini kluba je uspel Muri, saj je najboljšega strelca kluba v letošnji sezoni Dardana Shabanhaxhaja prodala v ruski Rubin iz Kazana za 1,2 milijona evrov. x