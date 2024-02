V priporu se je znašel 40-letnik iz Krškega, ki so ga zaradi suma izsiljevanja prijeli v začetku januarja. Izsiljeval naj bi moškega, ki je prek facebooka prejel prošnjo za prijateljstvo neznane ženske. Sprejel jo je, začela sta si dopisovati. Po izmenjavi fotografij je predlagala srečanje, kar je on zavrnil in prekinil komunikacijo, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto. Moškemu se takrat niti sanjalo ni, kaj ga čaka.

Kmalu zatem je namreč prejel klic nekega moškega, domnevnega oče mladoletnice, s katero da si je oškodovanec dopisoval. »Oče« ga je začel izsiljevati za denar, saj bi le tako izbrisal njuno komunikacijo, grozil mu je, da ga bo pretepel in celo ubil. »Prestrašen in v stiski mu je izročil več kot 20 tisoč evrov. Osumljeni ga je še naprej izsiljeval in mu grozil,« so še dodali na policiji. Preiskavo nadaljujejo, prepričani pa so, da je bilo žrtev še več, a te zaradi strahu pred mo0rebitno uresničitvijo groženj ne upajo poiskati pomoči oziroma dejanja prijaviti policiji.

Izkoristijo naivne in zaupljive

Policisti občasno prejmejo kakšno prijavo izsiljevanja prek spleta ali družbenega omrežja, o čemer smo v preteklosti že večkrat pisali. »Med oškodovanci so največkrat mladoletne osebe, žrtve izsiljevanja pa so – tako kot v opisanem primeru – tudi odrasli,« navajajo na policiji. Storilci izkoriščajo njihovo nevednost, naivnost, preveliko zaupljivost, pa tudi osamljenost. Poleg finančne škode izsiljevanje z intimnimi posnetki uporabnikom povzroči tudi hudo psihično stisko.

Policisti in kriminalisti so 40-letnika v zadnjem desetletju že petnajstkrat obravnavali zaradi različnih premoženjskih kaznivih dejanj (goljufije, zatajitve, tatvine, velike tatvine) in kaznivih dejanj z elementi nasilja (ropa, grožnja).