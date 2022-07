Od novembra lani pa do marca letos je 24-letni Hrvat Nikola, znan tudi kot Niki, v šahu držal kar 23 deklet. »Manijak na instagramu«, kakor so ga označili na hrvaškem portalu Danica.hr, je dekleta iz Zagorja, Zagreba in Podravine izsiljeval z lažnimi profili na instagramu, na katerih je objavil njihove fotografije ob zapisu, da ponujajo spolne storitve. Po prijavi prizadetih deklet ga je ustavila šele policija.

Sodeč po obtožnici je Nikola naredil posnetke začetnih strani oziroma profilnih fotografij deklet z njihovimi imeni vred, ustvaril lažne profile, jih objavil in »sebe«, torej dekleta, ponujal za seks. »Obtoženi je nato prek instagrama z dekleti vzpostavil stik in jim poslal lažne profile, da bi se v zameno za izbris oziroma neobjavo lažega profila dokopal do njihovih intimnih fotografij,« trdi tožilstvo. Zanj zahtevajo leto in pol zapora brez možnosti pogojnega izpusta, dodatno pa še dolgotrajno prepoved dostopa do spleta. Mladenič se je namreč s podobnimi nečednostmi ukvarjal že v preteklosti.

Zahteval tudi seks

»Dama išče spolne usluge. Osamljena je, pokličite jo, na kolenih prosi, da jo nekdo po**ka,« je ob fotografiji ene od deklet zapisal mladi Hrvat. S podobnimi zapisi je opremil tudi druge lažne profile, nekaj oglasov je objavil še na pornografskih straneh. Po pisanju hrvaških medijev je žrtvam grozil, da jih bo prijavil centru za socialno delo ali pa bo te lažne profile in oglase posredoval njihovim družinam. Pri treh dekletih je izsiljevanje obrodilo sadove, saj so mu poslale eksplicitne fotografije. Upale so, da jih bo Niki potem pustil pri miru. Seveda jih ni. »Strah me je bilo, da bi res objavil kakšen oglas v mojem imenu ali pa bi po mestu začel lepiti plakate s ponudbo spolnih uslug. Bila sem sredi ločitvenega postopka. Ker se je odločalo tudi o skrbništvu otrok, sem popustila,« je svojo izkušnjo s hrvaškim mladeničem v preiskavi opisala ena izmed žrtev. Prek instagrama mu je poslala dve ali tri fotografije v modrcu, zgoraj brez pa se ni hotela slikati. Še isti večer je poklicala policijo. »Poslala sem mu dve fotografiji golega oprsja, a ko jih je zahteval še več in ni hotel izbrisati lažnega profila, sem z njim prekinila komunikacijo in ga prijavila policiji,« pa je preiskovalcem pojasnila druga žrtev. Od nekaterih je zahteval spolne odnose. Če ne pridejo v njegovo stanovanje, jim je zagrozil z nadaljevanjem objav in sramotenja. Groženj mu na srečo ni uspelo uresničiti, saj je policija še pred tem ugotovila, kdo se skriva za lažnimi profili. Med preiskavo se je Nikola branil z molkom in ni odgovarjal na vprašanja.

Sextortion

Tuji strokovni izraz za izsiljevanje z intimnimi fotografijami je sextortion. Najbolj priljubljena tarča so odrasli uporabniki moškega spola, izsiljevanje pa je za žrtev ponižujoče in zelo stresno. Izsiljevalci, v preteklosti so večinoma prihajali iz afriških držav (kot v primerih »ljubezenskih« prevar), žrtve pod pretvezo prelisičijo v deljenje eksplicitnih fotografij ali posnetkov, nato pa jih z njimi izsiljujejo za denar. Lahko gre za nekaj sto, v hujših primerih za nekaj tisoč evrov. V strahu pred objavo mnogi denar nakažejo, a se izsiljevanje na tej točki nikoli ne konča. Tako je bilo tudi v zgoraj opisanem primeru 24-letnega Nikole, pa čeravno se je zgodba odvila malo drugače in dekleta prvotnih fotografij in »oglasov«, s katerimi jih je nato izsiljeval, niso ustvarile ali mu poslale same. Kaj storiti v takem primeru? Izsiljevalca takoj prijavite policiji, a če ne prihaja iz Slovenije, bo pregon otežen in dolgotrajen. Nemudoma prekinite komunikacijo z njim in mu nikar dajte vedeti, da ste v stiski. Nikakor mu tudi ne smete nakazati denarja.