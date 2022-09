Gorenjski kriminalisti preiskujejo primer izsiljevanja z golimi posnetki. Moški z območja Gorenjske je namreč policiji prijavil, kako je nekdo izrabil komunikacijo z njim ter proti njemu izkoristil gole posnetke iz video klica. »Grozil mu je z javno objavo posnetkov, če ne bo plačal določene odškodnine,« je sporočil tiskovni predstavnik PU Kranj Bojan Kos. A čeprav je Gorenjec opravil kar štiri nakazila v skupnem znesku 800 evrov, ga storilec vseeno ni pustil pri miru. Ker se izsiljevanje kljub temu ni končalo, je dejanje prijavil policiji. Koliko je oškodovanec star ter kje živi, ni znano, saj Kos zaradi varovanja osebnih podatkov teh informacij z javnostjo ni želel deliti. Prav tako ni znano, kdo je storilec na drugi strani aplikacije in instagrama, prek katerih se je dokopal do intimnih posnetkov. »Šlo je za tipično tovrstno goljufijo,« je pojasnil Kos in dodal, da storilci pri takih izsiljevanjih izkoriščajo nevednost, naivnost, preveliko zaupljivost in osamljenost uporabnikov.

Začne se povsem nedolžno ...

Tovrstne goljufije se začnejo navidez nedolžno, z izmenjavo sporočil prek aplikacije za komuniciranje. Dvojica se spoznava in pogovarja. »Po nekaj stikih pa neznanec izkoristi informacije, ki jih je o sebi dala žrtev, in jo pripravi do tega, da mu pošlje svojo golo fotografijo ali da se sleče, v skrajnih primerih celo samozadovoljuje pred kamero. Neznanec to snema in izkoristi za izsiljevanje,« običajni potek tovrstnih goljufij opiše tiskovni predstavnik PU Kranj. V skoraj vseh primerih čustveno motiviranih zlorab so žrtve ženske, pri izsiljevanju iz koristoljubja, ki mu pravimo »sextortion« (gre za zloženko dveh angleških besed: seks in izsiljevanje), pa so tarče predvsem moški srednjih let, je pred časom za Dnevnik pojasnil Gorazd Božič, vodja nacionalnega odzivnega centra za kibernetsko varnost SI-CERT. »Imajo družine in otroke in tako največ za izgubiti, po drugi strani pa so najbolj dovzetni za intimne igrice s simpatično in privlačno mladenko, s katero ali za katero se slečejo pred računalniško kamero,« navaja in dodaja, da goljufi, ki stojijo za temi prevarami, največkrat izvirajo iz Nigerije, Gane in Slonokoščene obale. Kot rečeno – za kaj točno je šlo v primeru z Gorenjske, ni znano.

Finančna škoda in psihična stiska

Tako izsiljevanje je treba nemudoma prijaviti policiji, čeprav mnogi - zlasti odrasli oškodovanci - zaradi sramu tega ne storijo. Storilcem za izsiljevanje grozi do pet let zaporne kazni, v skrajnih primerih celo osem, za neupravičeno snemanje pa denarna kazen ali do enega leta zapora. Če izsiljevalec prihaja iz Afrike ali kake druge oddaljene lokacije, se ga zaradi oddaljenosti, visokih zneskov mednarodnih akcij in kaosa v tistih državah večinoma ne preganja. Ne glede na plačan znesek se izsiljevanje po izkušnjah Božiča nikoli ne konča, zato v prvi vrsti svetuje takojšnjo prekinitev komunikacije in izbris profila na omrežju, prek katerega ta poteka. Policija uporabnikom svetuje, naj varujejo svojo zasebnost ter nikoli ne delijo intimnih posnetkov ali podatkov prej družbenih omrežij ali aplikacij. Bojan Kos pa še poudarja, da poleg finančne škode izsiljevanje z intimnimi posnetki uporabnikom povzroči hudo psihično stisko.