V Ljubljani prihodnji teden ponovno festival ljubezni

S praznikom slovenske kulture, 8. februarjem, se bo v Ljubljani začel že drugi festival ljubezni, umetnosti in vandranja –​ LUV fest. Dogajanje, ki bo združilo različne ustvarjalce in umetnike ter koncerte, delavnice in ostale prireditve, bo potekalo do praznika ljubezni in pomladi: gregorjevega.