Kot so danes po zaključku drugega dneva delavnice sporočili z ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, je državni sekretar na ministrstvu Matevž Frangež izrazil prepričanje, da lahko Slovenija z ustreznimi spremembami hitro napreduje v privlačno okolje za startupe in lahko doživi razcvet zagonskih podjetij.

Udeleženci delavnice, med drugim predstavniki inkubatorjev, pospeševalnikov in tehnoloških parkov, gospodarskih združenj, zagonskih podjetij, skladov tveganega kapitala in javnih institucij, so razpravljali o devetih strateških pobudah: o vitki delniški družbi, o izboljšanju regulative za vlaganje v alternativne naložbe, o davčnih olajšavah za vlaganje v tvegani kapital, o hitrem zaposlovanju visokotehnoloških talentov od drugod, o opcijskem nagrajevanju, o podpornem okolju, o možnostih za nepovratno in povratno financiranje ter o enotni promociji slovenskega ekosistema zagonskih podjetij.

Kot pravijo na ministrstvu, je bilo največ pozitivnih odzivov deležna napoved državnega sekretarja na ministrstvu Dejana Židana, da se bo ob prihodnji spremembi zakona o gospodarskih družbah skupaj s ekosistemom zagonskih podjetij razvilo rešitev za novo obliko kapitalske družbe, prilagojeno potrebam hitrorastočih podjetij. Opredelili so jo kot vitko delniško družbo, ki naj bi bila hibrid med delniško družbo in družbo z omejeno odgovornostjo, med drugim z možnostjo enostavnega vstopa v lastništvo in izstopa iz njega.

Vodja iniciative Startup Slovenija Matej Rus je bil po navedbah ministrstva zadovoljen z delavnico. Kot je dejal, so zaradi zavez visokih predstavnikov različnih ministrstev, da bodo spremembe, ki jih predlagajo deležniki v ekosistemu startupov, uveljavljene, optimistični, da bo Slovenija v prihodnjih letih močno napredovala na lestvici držav, ki zagotavljajo ugodno okolje za startupe in investitorje.