V Velenju je ogrevanje skoraj najcenejše v državi

Razlog za vrtoglavo visoke položnice, ki so v minulih dneh pognale na ulice Velenjčane in Šoštanjčane, ni visoka cena ogrevanja, pač pa predvsem visoka poraba v (večstranovanjskih) stavbah. Cena megavatne ure toplotne je bila že doslej v Velenju skoraj najcenejša v državi, ceneje so jo plačevali le še v Celju. Toda tisti, ki več porabi, tudi več plača, čeprav je njegova izhodiščna cena nizka.