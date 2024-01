Objektivna odgovornost nesporna, ministrica za pravosodje pa še kar vztraja

Potem ko so Dominiko Švarc Pipan zaradi afere s sodno stavbo v stranki SD pozvali, naj odstopi kot ministrica za pravosodje, ta do včeraj tega ni storila. V koaliciji je zaradi nastale situacije vse bolj nemirno. V Levici in Gibanju Svoboda poudarjajo objektivno odgovornost ministrice.