S svojo lego v srednji Evropi na stičišču Alp, Dinarskega gorstva, Panonske nižine in Sredozemlja ter z mešanico alpskega, sredozemskega in celinskega podnebja Slovenija pozimi postane idealna smučarska destinacija za vse ljubitelje snežnih aktivnosti. Predvsem pri družinah ostaja med najbolj priljubljenimi počitniškimi točkami prav Kranjska Gora. Posebnost kranjskogorske smučarske ponudbe je pestrost terenov, ki ponujajo kakovostno smuko tako začetnikom kot vrhunskim smučarjem, svoje mesto pa bodo na smučiščih našli tudi deskarji na snegu.

Zasnežena plaža med smučiščem in hotelom

Na smučišče se lahko odpravite kar iz postelje. Med hotelom in smučiščem je le zasnežena plaža, ki vas bo včasih premamila, da bi namesto na smučanju uživali v zimskem soncu, smučarski učitelji pa bodo v snežnem vrtcu ali smučarski šoli vašega otroka hitro »postavili na smuči« tudi s pomočjo otroškega traku in pestrih animacijskih ovir v ograjenem in zato varnem delu smučišča. Če še ne znate smučati, a ste se tega pripravljeni naučiti, vam bo strokovno osebje poiskalo tudi potrpežljivega inštruktorja in smučarsko opremo, da se boste lahko že prvi dan spustili po strminah začetniškega terena. Sčasoma boste napredovali po težavnostnih stopnjah, zato se boste morda nekoč spustili na poligon v Podkorenu, kjer vsako leto potekajo tekme svetovnega pokala v alpskem smučanju.

Zimsko pravljico Kranjske Gore lahko spoznate tudi s tekom na smučeh. Destinacija vam z okolico ponuja dnevno urejene tekaške proge, primerne tako za začetnike kot tudi za bolj izkušene smučarske tekače. Na tekaških smučinah lahko uživate v Smučarskotekaškem centru Rateče–Planica, če vas napori med rekreacijo ne motijo, pa se lahko izpod planiške velikanke odpravite naprej proti Tamarju. Smreke, oblečene v zimski plašč, vas bodo spremljale vse do končne postaje – planinskega doma v Tamarju. Tekaške proge so ob zadostni količini naravnega snega urejene tudi v Gozdu - Martuljku, Mojstrani in Zgornji Radovni. Če rajši kot podnevi tečete ponoči, vas za hotelom Kompas v Kranjski Gori pričakajo lepo urejene tekaške smučine pod reflektorji.

Skok čez mejo

Vedno več kranjskogorskih gostov rado tedensko smučarsko rutino prekine s skokom čez mejo, saj je v Furlaniji - Julijski krajini še vedno mogoče smučati daleč od gneče in hrupa. Smučišča res niso velika, a so zelo primerna za družine, na svoj račun pa pridejo tudi zahtevnejši smučarji. Čeprav niso na visoki nadmorski višini, saj se proge razprostirajo do približno 2000 metrov visoko, je sneg zagotovljen, zanj namreč vzorno poskrbijo s snežnimi topovi. Družinam pa so naklonjeni tudi z žepom prijaznimi cenami dnevnih vozovnic. Tako boste denimo na bližnjih Višarjah v Trbižu za celodnevno vozovnico odšteli 41 evrov, lahko pa se odločite tudi za triurno in odštejete 29 evrov. Višarje veljajo s 24 kilometri prog za največje smučišče regije, proge pa segajo do 1760 metrov nadmorske višine. Najbolj znana je 4 kilometre dolga proga Di Prampero, ki je nekoč že gostila tekme svetovnega pokala za ženske. Do vrha vas bo pripeljala gondola, ki vam bo tudi ponudila prekrasne razglede. Za manj vešče smučarje, otroke in začetnike so na voljo nekoliko bolj položne, a pokrajinsko prav tako privlačne proge, med njimi Priesnig in Florianca. Prav tako imajo v Trbižu otroški smučarski trak, ki je nasprotno od kranjskogorskega vsaj dvakrat daljši, hkrati je ob njem manjša gneča.