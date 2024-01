Po besedah direktorja založbe Mitje Čandra gre za unikum v globalnem merilu. Direktorica Beletrine Digital bo izvršna direktorica in prokuristka Beletrine Alma Čaušević Klemenčič. Na današnji novinarski konferenci založbe je povedala, da bo Beletrina Digital naročnikom ponujala katalog vsebin v več formatih.

Čaušević Klemenčič je povedala, da si z Beletrino Digital želijo čim večjega dometa, že iz dosedanjih izkušenj, ki jih imajo pri založbi z Biblosom in AirBeletrino, pa vidijo, da si zelo veliko uporabnikov želi tovrstne vsebine. Pri založbi se tudi zavedajo, da se bodo dejanski učinki platforme videli šele čez nekaj let. Pričakujejo sicer, da se bo v štirih, petih letih pokazala umestitev Beletrine Digital v slovenskem prostoru, za katerega je tudi zasnovana. Pri vsebinah bo založba sodelovala tudi z mednarodnimi partnerji.

Osredotočeni na dokumentarne filme, ustanovili tudi lasten snemalni studio

Pri filmih bo Beletrina Digital osredinjena predvsem na dokumentarne filme, serije, tudi evropske produkcije, in na festivalske filme. Posebno pozornost bodo namenili tudi lastni produkciji podkastov, pogovornih oddaj in prispevkov v različnih formatih, zaradi česar so pri Beletrini ustanovili tudi lasten snemalni studio. Vsebin na platformi ne bodo zgolj ponujali, ampak bodo na voljo tudi uredniški izbori vsebin in priporočil, ki bodo nastajali pod taktirko glavne urednice Beletrina Digital, pisateljice Irene Svetek.

V letošnji knjižni katalog so uvrstili 75 knjig, čeprav naj bi knjižne police letos obogatili s skupno 81 novimi naslovi. Glavni urednik Beletrine Urban Vovk je izpostavil, da pri izboru knjig stavijo tako na programsko raznovrstnost kot na avtorje različnih generacij, težišče pa ostaja na romanih.

Pri Beletrini bo tako med drugim letos izšel novi roman Toneta Partljiča Sizifova linija, pa tudi Kurja fizika Ferija Lainščka, s katero avtor zaključuje avtobiografsko trilogijo. Lainšček je bil sicer lani s Petelinjim jajcem najbolj prodajana knjiga založbe, sledi ji Zmaga je začetek bivšega predsednika države Boruta Pahorja.

Med drugim bodo izdali tudi biografijo Grigorija Rasputina Douglasa Smitha v prevodu Mateja Venierja. Na knjižne polica prihaja tudi nova knjiga Normana Daviesa Izginula kraljestva. Zgodovina pozabljene Evrope v prevodu Andreja E. Skubica, ki bo izšla v sozaložništvu s Cankarjevo založbo. V sozaložništvo s Slovenskim gledališkim inštitutom Slogi pa bodo izšli spomini Dušana Moravca.

V polnosti bo zaživela Žametna Beletrina

V letošnjem letu bo v polnosti zaživela tudi Žametna Beletrina z 20 novimi naslovi. Z njo želijo po Čandrovih besedah nagovoriti širši krog bralcev, sicer pa prihajata še tretji letnik Zvezdne Beletrine in peti letnik Klasične Beletrine.

Pri Beletrini med drugim za letos napovedujejo roman Vesne Milek Kleopatra: Naj se zgodi ter spomine nekdanjega dolgoletnega direktorja Cankarjevega doma Mitje Rotovnika ter avtobiografijo pred kratkim preminulega igralca Jurija Součka z naslovom Glej ga, Součka!

Pri Beletrini so za letos napovedali tudi odprtje nove knjigarne v Mariboru.