Gradnja regionalne ceste od Kranja proti Preddvoru ima že zelo dolgo zgodovino. Načrtovali so jo namreč že pred štiridesetimi leti, a so jo takrat zgradili samo do Britofa, na preddvorski strani pa samo do Hotemaž. Cesta poteka mimo gosto poseljenih naselij Hotemaže, Visoko, Milje in Britof, njena gradnja pa bo bistveno povečala prometno varnost in kakovost bivanja v teh naseljih. Nova cesta bo dolga 3,7 kilometra, imela bo tri nova krožna križišča in eno klasično križišče s pasom za leve zavijalce. Vsa križišča bodo priključena na lokalne ceste oziroma bodo zgrajene nove gospodarske poti do kmetijskih zemljišč. Na trasi bodo štirje podvozi, urejena bo tudi vsa komunalna infrastruktura, cestna razsvetljava, protihrupna zaščita in krajinska ureditev.

Zaradi manj ugodnih vremenskih razmer v zadnjih dneh so na gradbišču potekala le manjša gradbena dela na posameznih objektih in deviacijah. Vendar je, kot poudarjajo na direkciji za infrastrukturo, gradnja konec lanskega leta potekala zelo intenzivno, zato je izvajalec na nekaterih odsekih že položil fini oziroma grobi asfalt. Na direkciji so še dodali, da doslej do večjih težav na gradbišču še ni prišlo, vso morebitno problematiko pri gradnji pa rešujejo operativno sproti na terenu. Zato predvidevajo, da bo cesta končana v pogodbenem roku, to je oktobra.

Vrednost projekta je nekaj več kot 5,6 milijona evrov. Glavni investitor je Republika Slovenija oziroma direkcija za infrastrukturo, ki prispeva malo več kot 5 milijonov, v projektu pa sodelujeta še mestna občina Kranj s 162.518 evri ter občina Šenčur s 444.646 evri.

Nova cesta bo pomembno razbremenila promet v delu mesta, omogočila pa bo boljšo povezljivost in pretočnost proti Preddvoru in naprej proti Jezerskemu. Za kranjsko občino je projekt pomemben tudi zato, ker naj bi se na ta odsek ceste navezoval načrtovani avtocestni priključek Kranj sever.