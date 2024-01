Torej, vladi brezplačno predlagamo rešitev, da zdravnikom sicer ne zvišamo plač, da s tem ne podremo vseh plačnih nesorazmerij v državi – namesto tega pa raje zdravnikom obnovimo vsa njihova luksuzna nadstandardna stanovanja, vile, jahte in vikende z bazeni (zlasti tiste v prvih vrstah s pogledom na morje). Še več: denarja za te podvige celo ni treba jemati iz že tako zluknjanega državnega proračuna, ampak ga lahko vzamemo iz evropskih sredstev, natančneje iz evropskega sklada za obnovo, ki je že na razpolago.

Da pa ne bi kakšno ustavno sodišče poseglo vmes in razsodilo, da je ukrep diskriminatoren do drugih javnih uslužbencev, predlagamo dodatek, da predlog za obnovo luksuznih stanovanj, vil, jaht in vikendov velja tudi za plačno skupino J, v kateri so recimo tudi zdravnikom tako zelo ljube čistilke.