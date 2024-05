Za Narvaeza je bila to 11. zmaga v karieri in druga na Giru (2020). S tem je 27-letnik prevzel rožnato majico vodilnega, v seštevku pa ima tri sekunde naskoka pred Schachmannom in šest pred Pogačarjem.

"Res je sijajen občutek. Z ekipo smo vedeli, da mi je trasa pisana na kožo. Na klancu sem lahko sledil najboljšemu kolesarju na svetu in bilo je zelo težko. Tudi zato je ta zmaga še toliko slajša," je organizatorjem po dirki dejal Narvaez, vodilni v skupnem seštevku.

"Še vedno me bolijo noge, slediti Pogačarju je bilo zelo težko, a na koncu mi je le uspelo. Sprint je mogoče začel malce prehitro, 200 m pred koncem. Sam sem le čakal na pravi trenutek. Ni veliko priložnosti, da oblečeš majico vodilnega na tritedenskih dirkah, saj so trase med sabo precej raznolike. Zato sem moral tu izkoristiti priložnost," je še dejal Ekvadorec.

Ekipa slovenskega asa je sicer v zadnjem delu etape narekovala močan ritem, se otresla nekaterih zelo dobrih kolesarjev, a se je tudi število kolesarjev emiratov ves čas zmanjševalo. Dejstvo, da ekipa ni mogla več tako dobro nadzorovati poteka etape, je sprva izkoristila skupina sedmih tekmovalcev, ki je ušla na spustu s predzadnjega klanca na Madalenno (7 km/6,8 %).

Sedmerica je najprej vzela bonifikacijske sekunde, do zadnjega klanca na San Vito (1,45 km/9,8 %) pa je prišla s prednostjo okoli 30 sekund. Pogačar je nato sam narekoval močan ritem, vse po vrsti ujel, njegovemu ritmu pa je lahko sledila le peščica.

Po spustu je do cilja prišel skupaj z Narvaezom in Schachmannom, ki pri narekovanju ritma nista pomagala Pogačarju. V sprintu je bil slovenski as najslabše postavljen na čelu, iz zavetrja pa sta nato mimo njega odpeljala oba tekmeca in pripravila presenečenje na prvi dan Gira.

"Želeli smo nadzorovati etapo, a to enostavno ni bil naš dan. Vseeno smo opravili dobro delo. Vselej se na začetku tritedenske dirke pojavlja vprašanje, kako je kdo pripravljen. Nekateri so trpeli, nekateri so se počutili dobro," je predstavo ekipe v izjavi, ki jo je posredovalo njegovo moštvo, dejal 25-letnik s Klanca pri Komendi.

"Na zadnjem vzponu sem moral sam narekovati ritem od začetka do konca, a Narvaez je bil zares močan in mi dobro sledil. Skupina spredaj je imela spodaj preveliko prednost, zato sem moral takoj na čelo. Dal sem vse od sebe in se otresel nekaterih tekmecev v skupnem seštevku, kar je znak, da imam dobre noge," je še o dogajanju na San Vitu dejal Pogačar.

Za konec je ocenil še sprint, v katerem je bil, kot pravi, nekoliko nervozen: "Vedel sem, da bo Narvaeza težko premagati v sprintu. Bil sem malce nervozen, saj že dolgo nisem sprintal s še dvema kolesarjema. Sprint sem začel nekoliko prehitro, a imel sem dobre noge. Narvaez je očitno hitrejši od mene v sprintih, zato nisem imel veliko možnosti."

Ostali Pogačarjevi tekmeci so zaostali šest in več sekund, nekateri še precej več. Med drugimi sta ogromno časa že takoj na začetku izgubila Francoz Romain Bardet (DSM-firmenich PostNL) in Nizozemec Thymen Arensman (Ineos Grenadiers) ter še nekateri drugi. Francoz je zaostal 57 sekund, Arensman pa že 2:17 minute.

Od Slovencev je Jan Tratnik (Visma-Lease a Bike) zasedel 27. mesto z zaostankom 27 sekund. Domen Novak, ki je opravil ogromno dela v ekipi emiratov, je etapo končal na 57. mestu (+ 3:56). Luka Mezgec (Jayco-AlUla), ki bo pomočnik v sprintih Avstralcu Calebu Ewanu, je končal v ozadju zunaj najboljše stoterice na 144. mestu z zaostankom 14:48 minute.

V nedeljo bo na sporedu druga etapa, prva z zaključkom navkreber. Karavana bo etapo začela v San Francescu al Campu in končala ob svetišču Oropa po 161 km. Zaključni vzpon je dolg 11,8 km s povprečnim naklonom 6,2 %. Skupaj bodo kolesarji v etapi premagali 2300 višinskih metrov.