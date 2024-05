Arsenal je do 14. zmage na 16 ligaških tekmah v letu 2024 prišel po tem, ko je najprej v 45. minuti z bele točke zadel Bukayo Saka, Declan Rice je v 70. minuti podal za zadetek Leandra Trossarda, v 97. pa je nato Rice postavil končni izid po podaji Gabriela Jesusa.

Arsenal lovi svoj prvi naslov po letu 2004, a pri tem mora spodleteti branilcu naslova Manchester Cityju, ki ga ob obračunu z Wolverhamptonom do konca sezone čaka še gostovanje pri Fulhamu, zaostala tekma pri Tottenhamu ter domači obračun z West Hamom. Londončani pa bodo do konca sezone igrali še pri Manchester Unitedu in doma z Evertonom.

Danes so na sporedu še tekme Brentford - Fulham, Burnley - Newcastle, Sheffield United - Nottingham in že omenjena Manchester City - Wolverhampton. V nedeljo bodo na vrsti obračuni Brighton - Aston Villa, Chelsea - West Ham in Liverpool - Tottenham, v ponedeljek pa Crystal Palace - Manchester United. V petek sta se Luton Town in Everton razšla z 1:1.