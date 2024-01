Čeprav smo še vedno v mesecu januar, so profesionalni cestni kolesarji že sedli na svoje delovno orodje in začeli tekmovati. Tekme najvišje ravni so se začele v Avstraliji z dirko Tam spodaj (Down Under). Prvo končno zmago na etapni dirki je slavil Britanec Stephen Williams (Israel Premier Tech), na dirki pa je s tremi etapnimi zmagami blestel tudi sprinter Sam Welsford, ki vozi za nemško moštvo Bora-Hansgrohe, novo domovanje slovenskega kolesarskega zvezdnika Primoža Rogliča.

Nemško moštvo vse od uradne potrditve prestopa zasavskega orla vzbuja veliko pozornost. Že takrat je bilo slišati veliko govoric, da ima pri kolesarskem prestopu leta veliko zaslug Red Bull. Podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo energijskih pijač, je sedaj tudi uradno dobilo zeleno luč za prevzem 51-odstotnega deleža nemškega moštva. Na prvih tekmah sezone sprememb na opremi kolesarjev, ki vozijo za Bora-Hansgrohe še ni bilo opaziti. Pričakovati gre, da bodo kolesarji dobili novo opremo na sloviti dirki po Franciji, zmaga na Touru pa je tudi glavni cilj ekipe in njihovega novega kapetana Primoža Rogliča. Že sedaj pa je znano, da vstop Red Bulla pomeni velik korak za ekipo. Avstrijsko podjetje v šport vlaga veliko denarja, vedno pa k stremi k najboljšim rezultatom. Bora-Hansgrohe bo v tem primeru največ pomoči dobila pri razvoju opreme in pri dobavi najboljših materialov, o čemer je v ponedeljek spregovoril tudi šef ekipe Ralph Denk: »Prav vsak v kolesarstvu ve, kako pomembne so priprave in oprema za uspeh. Tega se sedaj lotevamo popolnoma resno.« Kako dobro je na sezono pripravljen Roglič bo potrebno počakati do začetka marca, ko bo nastopil na svoji prvi dirki v novem dresu.

Prvo srečanje elitne šesterice?

Čeprav se je sezona že začela, bo na predstave najbolj elitnih kolesarjev treba še nekoliko počakati. V zadnjih letih je v kolesarskem svetu najbolj izpostavljena šesterica. Sem poleg omenjenega Rogliča sodijo še drugi slovenski as Tadej Pogačar (UAE Emirates), Danec Jonas Vingegaard (Visma | Lease A Bike), Belgijca Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) in Wout Van Aert (Visma | Lease A Bike) ter Nizozemec Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck). O načrtih in ciljih slovenskih asov za sezono 2024, ki ima izjemno veliko vrhuncev, smo že pisali. Najbolj zanimivo pri vsem skupaj je to, da največji zvezdniki kolesarstva v zadnjih letih niti še na eni profesionalni tekmi v karieri niso tekmovali med seboj. Do velikega srečanja bi lahko prišlo letos na svetovnem prvenstvu v Švici ob koncu septembra, saj si mavrične majice želijo prav vsi, a pojdimo lepo počasi.

Kolesarska sezona ima vsako leto več vrhuncev, vrh pa (za večino) predstavlja dirka po Franciji, ki bo na sporedu od 29. junija do 21. julija. Na njej, če ne bo poškodb, bo prišlo do spopada četverice kolesarskih velikanov. Jonas Vingegaard bo lovil svojo tretjo zaporedno zmago, po slavjih v letih 2020 in 2021 se na vrh želi vrniti Tadej Pogačar, svoje načrte pa imata tudi Remco Evenepoel in Primož Roglič. Pred Tourom se predvideni koledarji kolesarjev precej razlikujejo.

Mohorič začenja jutri

Vrhunec spomladi predstavljajo enodnevne klasike, med njimi predvsem štirje spomeniki. Najbolj prestižna sta Flandrija in Pariz–​Roubaix, kjer se bosta med seboj merila Van Aert in Van der Poel. Na prvem spomeniku sezone Milano–​San Remo jima bo načrte poskušal prekrižati gorenjski volk Tadej Pogačar. Na zadnjem spomeniku pomladi Liege–​Bastogne–​Liege se obeta boj med Pogačarjem in Evenepoelom, izključena ni niti možnost nastopa Primoža Rogliča. Prvi Grand tour sezone, italijanski Giro imata v svojem načrtu Pogačar in Van Aert, a drugačne želje po rezultatu. Po koncu Toura sledijo olimpijske igre, kjer prav tako na startu ne bo vseh šestih zvezd. Nadaljevanje sezone je pri vseh odvisno od rezultatov spomladi in poleti, a prvi veliki spopad velike četverice v karieri bi se lahkozgodil na svetovnem prvenstvu v Švici. Pri vseh vrhuncih sezone si velja zapomniti še datum 1. april, ko se bo začela dirka po Baskiji in se bosta prvič kot nasprotnika med seboj pomerila še do lani sotekmovalca Jonas Vingegaard in Primož Roglič.

Če bodo najbolj zveneči kolesarji z dirkanjem začeli sredi februarja ali v začetku marca, velja pogledati še koledarje preostalih najuspešnejših slovenskih kolesarjev. Cilj najbolj izkušenega Luke Mezgeca je zopet dirka po Franciji, sezono pa je s svojim moštvom Jayco-AlUla začel že danes. Največ priložnosti za dirkanje na svoj rezultat bo imel Matej Mohorič, ki cilja na Flandrijo in Pariz–​Roubaix in prav tako Tour, sezono pa začenja jutri v Španiji. Najbolj delavno bo imel zvesti pomočnik Jan Tratnik, ki ga čaka kup spomladanskih klasik, nato pa še dvojček Giro–​Tour.

Pri vsem skupaj velja ugotoviti, da ima kolesarska sezona preveliko število vrhuncev, kar onemogoča, da bi najboljši kolesarji ves čas tekmovali na istih dirkah, ljubitelji kolesarstva pa so na ta način prikrajšani za največji spektakel. x