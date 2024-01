Kakovost zraka je po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) zelo slaba na območjih Ljubljane, Celja, Murske Sobote, Črne na Koroškem in Črnomlja, slaba pa v Mariboru, Ptuju, Novem mestu, Kranju, Ilirski Bistrici ter na območju Zagorja. Sprejemljivo kakovost zraka indeksi kažejo le v Kopru in Novi Gorici, zelo dobro pa na območju Kočevja.

Visoke ravni vrednosti delcev PM10 so posledica temperaturnega obrata, ki zadržuje onesnažen zrak v nižinah. Vremenoslovci za naslednjih nekaj dni sicer napovedujejo jasno oz. delno jasno vreme in nekaj višje dnevne temperature. Najvišje dnevne temperature bodo dosegle tudi do 11 stopinj Celzija, v notranjosti Primorske pa do 13 stopinj. Kljub temu na Arsu ne pričakujejo znatnega znižanja teh delcev.

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) opozarjajo, da ima onesnaženost zraka z delci lahko pomembne vplive na zdravje ljudi. Zato vsem prebivalcem, zlasti pa ranljivim skupinam, dojenčkom in otrokom, starejšim, srčnim in pljučnim ter sladkornim bolnikom, ob povišani onesnaženosti zraka z delci svetujejo upoštevanje priporočil.

Gibanje na prostem omejimo na čas, ko je onesnaženost zraka v dnevu najnižja in se pri tem izogibamo bližini prometnic. Svetujejo, da namesto tega izberemo park ali gozd. Bivalne prostore moramo občasno tudi učinkovito prezračiti, še posebej, če je v njih večje število ljudi. Na NIJZ priporočajo tudi, da v zaprtih prostorih ne kadimo in ne prižigamo sveč.

Prebivalci naj bodo pozorni tudi na simptome in znake, kot so kašelj ali pomanjkanje sape. »To so opozorila, da je treba fizične napore zmanjšati,« so poudarili. Kronični pljučni in srčno-žilni bolniki naj redno jemljejo predpisano terapijo, pri roki pa naj imajo tudi zdravila za hitro lajšanje napadov oziroma poslabšanj. »Pospešen srčni utrip, pomanjkanje sape ali neobičajna utrujenost lahko napovedujejo resno poslabšanje osnovne bolezni. V takih primerih naj hitro poiščejo zdravniško pomoč,« so zapisali na spletni strani NIJZ.