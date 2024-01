Kdo je vandal te družbe?

Tisti petek, ko je sneg prekril Ljubljano, je skozi mesto šla povorka, kakšnih 150 ljudi, ki so vzklikali čudna gesla o poteptanih pravicah in uničujoči moči kapitala. Rogovci so v zares elitnem snežnem dekorju zaznamovali tretjo obletnico nasilnega izgona in opozorili, da nerazrešenih problemov z emigranti in brezpravnimi mesto ne sme pozabiti. »Amorfna gmota«, kot bi rekel Anderlič, je šla tudi mimo hiše »narodove elite«, Schellenburga. A za čuda: elite ni bilo doma. V vsej zgradbi ni bilo ene luči. Kaj naj to pomeni? Smo, bog ne daj, postali narod brez elite? Je ta morda zatavala v zametih, je skrbelo mokronoge protestnike. Ali pa je, so ugibali tisti z dovoljenjem za bivanje, Schellenburg potemkinova vas, ki se bo v toplih poletnih dneh izkazala le za elitni airbnb? (Foyer res izrazito spominja na turške hotele.)