Enajstmesečni dobiček bank pred obdavčitvijo se je povečal za 112,4 odstotka na nekaj več kot eno milijardo evrov. Neto dohodek bank se je več kot podvojil, prav tako tudi oslabitve in rezervacije, vendar po nekaj nižji stopnji rasti. Neto obrestni prihodki so se povečali za 97,3 odstotka, po drugi strani so se neobrestni prihodki za 3,6 odstotka zmanjšali.

Tekoče kreditiranje gospodinjstev se je malenkost povečalo. Mesečni prirast k stanju posojil gospodinjstev je bil novembra z nekaj manj kot 55 milijonov evrov precej nad povprečjem leta 2023, večino pa so predstavljala potrošniška posojila. Njihova medletna rast je bila 10,8-odstotna, medtem ko je bil obseg stanovanjskih posojil od tistega v novembru 2022 večji za pol odstotka.

Bilančna vsota bank se je novembra okrepila za 0,5 odstotka, v enajstih mesecih leta 2023 skupaj pa za 4,8 odstotka. Medletna rast vlog nebančnega sektorja je bila predzadnji lanski mesec 3,6-odstotna. Pri tem se je stanje vlog gospodinjstev zmanjšalo za 0,1 odstotka, od novembra predlani pa za 4,1 odstotka povečalo.